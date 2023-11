AP Air Portugal dévoile un bilan positive pour les 9 premiers mois de l'année 2023

Article publié le 5 novembre 2023 par David Dagouret

Un bénéfice record de 180,5 millions d'euros pour le 3e trimestre de 2023.

Au cours des neuf premiers mois de 2023, TAP Air Portugal a de nouveau franchi une étape historique en générant un bénéfice net record de 203,5 millions d'euros.

Les recettes d'exploitation des neuf premiers mois de 2023 ont bondi à 3,2 milliards d'euros, affichant une hausse significative de 725 millions d'euros (+29,7 %) par rapport à la même période en 2022.

Les trois premiers trimestres de 2023 ont été marqués par une performance significative des indicateurs financiers et commerciaux de la compagnie aérienne. TAP a réalisé un EBITDA récurrent de 752,4 millions d'euros, avec une marge de 24 %, ainsi qu'un solide EBIT récurrent de 400,7 millions d'euros, avec une marge de 13 %.

Fin juin 2023, la TAP a remboursé les obligations 2019-2023, pour un montant total de 200 millions d'euros. On constate une amélioration significative du ratio dette financière nette / EBITDA au 30 septembre 2023, atteignant un niveau de 2,4x, marquant une amélioration notable par rapport au ratio de 3,5x enregistré à la fin de l'année 2022.

Luís Rodrigues, PDG de TAP Air Portugal, a déclaré : "Les résultats du troisième trimestre sont encourageants et confirment nos objectifs d’avoir offert un bel été à nos passagers. Nous progressons dans l'amélioration de la robustesse de nos opérations et de la qualité de notre service aux passagers, accélérant ainsi la reprise après deux années difficiles. L'augmentation remarquable des recettes, soutenue par des marges d'exploitation résistantes et un solide plan de désendettement en place, souligne la solidité financière de notre groupe face à des défis cruciaux. Sur cette voie, nous comptons sur l'engagement et le dévouement de tous nos collaborateurs pour faire de TAP, ensemble, une référence dans le secteur."

