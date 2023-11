British Airways relance sa liaison entre Heathrow et Riga en Lettonie

Article publié le 6 novembre 2023 par David Dagouret

Cette liaison a été relancé le 29 octobre dernier après 15 ans d'absence.

Le premier vol de British Airways depuis plus de 15 ans, entre Londres Heathrow et la Lettonie, a atterri à l'aéroport international de Riga (RIX) à 19 h 05 le 29 octobre dernier.

Le service inaugural a reçu un accueil local chaleureux lorsqu'il a roulé jusqu'à son point d'attache, des joueurs de tambour traditionnels ont accueilli les clients à leur descente de l'avion.

Cet hiver, British Airways assurera trois vols par semaine entre Heathrow (Terminal 5) et la capitale lettone, les mardis, jeudis et dimanches. Les vols sont assurés par des Airbus A320 et A321.

Neil Chernoff, directeur du réseau et des alliances de British Airways, a déclaré : "Nous sommes ravis de renforcer nos liaisons entre Londres et les pays baltes et de revenir en Lettonie après une longue période : "Nous sommes ravis de renforcer nos liaisons entre Londres et les pays baltes et de revenir en Lettonie après une si longue période. Riga est une destination que nous savons que nos clients vont adorer, et nous sommes impatients d'accueillir les voyageurs d'affaires et de loisirs, ainsi que ceux qui rendent visite à leur famille et à leurs amis, à bord de ce nouveau service".

Liene Freivalde, directrice des services d'aviation et du développement commercial de l'aéroport de Riga, a déclaré : "British Airways a toujours été un transporteur très populaire dans les pays baltes, et ce retour est donc très bien accueilli. Une liaison directe avec l'aéroport d'Heathrow est un ajout fantastique au réseau de l'aéroport de Riga et nous savons qu'elle a déjà été accueillie très positivement par les clients d'affaires en particulier. Le vol de British Airways entre Riga et Heathrow ouvre la voie à davantage de destinations dans le monde, ce qui est un avantage considérable pour les passagers des pays baltes."





