Dubaï airshow 2023 : Emirates signe une série de contrats avec Safran

Article publié le 16 novembre 2023 par David Dagouret

Le montant des contrats est estimé à près d'1,2 milliard de dollars.

Emirates a annoncé lors du salon aéronautique de Dubaï, une série de contrats signés avec Safran, pour une valeur totale estimée à 1,2 milliard de dollars (environ 1,12 milliard d’euros). Cette transaction couvre notamment la dernière génération de sièges conçus par Safran, destinés à équiper la nouvelle flotte d’Airbus A350 et de Boeing 777X-9 de la compagnie émiratie, ainsi que ses B777-300 actuels. Le montant de ce volet spécifique est estimé à 1 milliard de dollars, au prix catalogue.

Les contrats portent sur des sièges de classe affaires, premium économie et économie pour les Airbus A350, et des sièges de classe affaires et économie pour les Boeing 777X-9.

Outre les nouveaux sièges, Safran Cabin fournira des systèmes de galleys pour la flotte Airbus A350 et Boeing 777-9 de la compagnie. Ces galleys seront équipés d’inserts GEMini, ainsi que des nouveaux inserts haut de gamme NUVO.

Safran Landing Systems fournira pour sa part des systèmes de roues et de freins carbone à haute performance pour la flotte d’Airbus A350 de la compagnie émiratie.

Safran Passenger Innovations fournira à Emirates son système RAVE pour la connectivité et le divertissement à bord en bande Ka, qui permettra des liaisons adéquates entre de multiples fournisseurs et fréquences.

Tim Clark, président d’Emirates, a déclaré : "Safran est un partenaire clé pour notre compagnie, et nous travaillons en étroite collaboration pour réinventer et réaménager nos futures cabines, en leur conférant le plus haut niveau d’élégance et en leur apportant les technologies les plus avancées. Ces apports majeurs ont été des facteurs décisifs dans notre choix des sièges qui seront personnalisés en fonction de nos attentes. L’annonce de ce jour revêt donc une importance toute particulière, non seulement parce qu’elle renforce le partenariat entre Emirates et Safran, mais aussi parce qu’elle vient soutenir la production aéronautique et, au-delà, l’ensemble de la chaîne de valeur en France et en Europe."





