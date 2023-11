Dubaï airshow 2023 : flydubai commande 30 Boeing 787

Article publié le 13 novembre 2023 par David Dagouret

La compagnie basée à Dubaï va ajouter des 787-9 à sa flotte de Boeing 737.

Boeing et flydubai ont signé aujourd'hui un un accord pour l'achat de 30 787-9 Dreamliners lors du premier jour du salon aéronautique de Dubaï. Il s'agit de la première commande de gros porteurs pour cette compagnie aérienne qui souhaite ouvrir de nouvelles lignes grâce à ces appareils.

flydubai exploite actuellement une flotte composée exclusivement de 737 et composée de 79 avions. La compagnie aérienne a un carnet de commandes de 137 737.

Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, président de flydubai a déclaré : "En 2008, lorsque nous avons passé notre toute première commande de 50 Boeing 737, nous étions convaincus du rôle vital que jouerait flydubai en soutenant le pôle aérien de Dubaï. Je suis fier aujourd'hui de voir flydubai évoluer encore, dépasser les étiquettes et remettre en question les conventions traditionnelles en matière de voyage. La commande d'aujourd'hui réaffirme l'engagement de flydubai à permettre à un plus grand nombre de personnes de voyager à travers son réseau en expansion. Le Boeing 787 Dreamliner, très économe en carburant, permettra à flydubai d'élargir son horizon et de répondre à la demande croissante sur les lignes existantes."

Stan Deal, président-directeur général de Boeing Commercial Airplanes a déclaré : "Le 787-9 est parfaitement adapté aux besoins de flydubai qui cherche à ouvrir des lignes à plus long rayon d'action et à augmenter la capacité de son réseau. Les passagers de flydubai profiteront de l'effet Dreamliner, une expérience sans précédent dans les airs, en volant avec plus de confort et en arrivant à destination plus frais."

