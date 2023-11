Embraer livre un cinquième E-99 modernisé à l'armée de l'air brésilienne

Article publié le 27 novembre 2023 par David Dagouret

L'avion est le premier à être livré avec une capacité opérationnelle totale.

Embraer a annoncé avoir livré à l'armée de l'air brésilienne (FAB) son cinquième avion EMB 145 AEW&C, mis à niveau et désigné comme E-99M dans la FAB. L'appareil a été modernisé pour remplir des fonctions d'alerte et de contrôle aéroportés (AEW&C), ainsi que pour participer à des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance aéroportées.

Développé à partir d'un avion régional ERJ 145, l'E-99 de la FAB est capable de détecter, de suivre et d'identifier des cibles dans sa zone de couverture et de transmettre les informations par liaison de données. L'avion effectue des missions de surveillance de l'espace aérien, de contrôle et de gestion des interceptions, de renseignement électronique et de surveillance des frontières.

L'avion E-99M est désormais doté d'un radar Erieye et de systèmes de commandement et de contrôle (C2) actualisés. L'avion comprendra également un nouveau système de guerre électronique (non communication - NCOM), un nouveau transpondeur IFF, sept radios V/UHF définies par logiciel, un nouveau système audio de mission avec technologie VoIP, un nouvel enregistreur audio et de données de mission, ainsi qu'une fonction de liaison de données adaptée à une nouvelle architecture. L'intérieur de l'avion a également été modernisé afin d'améliorer le confort de l'équipage et d'augmenter la capacité opérationnelle. Cinq consoles ont été redessinées et optimisées pour une utilisation plus efficace des systèmes mis à jour.

L'EMB 145 AEW&C, E-99, est également exploité par les forces aériennes de l'Inde, du Mexique et de la Grèce.

Bosco da Costa Junior, président-directeur général d'Embraer Defense & Security a déclaré : "La livraison du cinquième E-99 est une étape importante pour le projet E-99M. Il s'agit du premier avion livré en configuration FOC (Full Operational Capability), avec des systèmes entièrement certifiés pour une utilisation par l'armée de l'air brésilienne pour la protection du pays et de sa souveraineté nationale. Le dirigeant ajoute que "les quatre avions précédemment livrés seront mis à niveau afin qu'ils puissent remplir pleinement toutes les missions pour lesquelles ils ont été conçus."

