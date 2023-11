FlyBy commande des avions Tecnam

Article publié le 27 novembre 2023 par David Dagouret

La commande porte sur l'acquisition de 4 avions Tecnam P2008JC.

Tecnam a annoncé que "FlyBy", l'organisme espagnol de formation au pilotage de l'aviation générale, a passé une commande de 4 Tecnam P2008JC supplémentaires. Ces appareils viendront compléter leur flotte actuelle de 16 appareils entièrement équipés de Tecnam.

La flotte actuelle de FlyBy comprend :

2 P mentors

8 P2008JC

3 P2006T

3 P2002JF

FlyBy, basé à Burgos, en Espagne, est réputé pour son programme de formation au pilotage intégré tout compris, qui inclut l'hébergement, les repas, l'iPad, l'école au sol et les simulateurs de vol.

La durée du cours est de seulement 14 mois, les étudiants commençant par l'école au sol ATPL, puis passant à la qualification de vol à vue (VFR), à la qualification de vol aux instruments (IFR), et complétant ensuite un programme de formation au vol à l'étranger.

Les étudiants sont plus de 350, originaires de 103 pays différents, dont 55 % d'Europe et 45 % du reste du monde.

En 2023, l'ATO a enregistré 23 000 heures de vol, et les prévisions pour 2024 sont encore plus élevées. FlyBy prévoit d'ouvrir une nouvelle base en Espagne et d'ajouter 6 Tecnam supplémentaires d'ici 2024.

Alex ALVAREZ, PDG de FlyBy, a déclaré : "Nous avons choisi Tecnam pour notre flotte en raison de sa conception moderne et de ses faibles coûts d'exploitation. Cela signifie que nous pouvons offrir la dernière technologie à nos étudiants à un taux horaire très raisonnable."

Walter DA COSTA, directeur général des ventes de TECNAM a déclaré : "Tecnam confirme sa position de leader mondial dans le domaine de la formation à l'aviation générale. L'avionique de dernière génération permet aux élèves-pilotes d'acquérir une expérience efficace à moindre coût, de suivre une formation complète et de progresser très rapidement vers le pilotage d'avions commerciaux."





