Garmin présente sa nouvelle montre connectée conçue pour les pilotes

Article publié le 1 novembre 2023 par David Dagouret

La montre connectée D2 Mach 1 Pro comprend des fonctions aéronautiques avancées, une plus grande autonomie de batterie et une lampe torche intégrée.

Garmin a dévoilé sa toute dernière montre connectée pour aviateurs : la D2 Mach 1 Pro. Dotée d’un écran tactile AMOLED, d’une autonomie de 25 jours1 et d’une lampe torche LED intégrée, la montre D2 Mach 1 Pro répond aux besoins des pilotes amateurs ou professionnels.

Conçue pour une utilisation 24 h/24 et 7 j/7, la D2 Mach 1 Pro gris carbone allie robustesse et matériaux haut de gamme tels que le saphir et le titane. Dotée d’un écran AMOLED 1,4" lumineux et antireflet aux couleurs, le cadran de 51 mm de la montre intègre un cadre en titane avec un revêtement en carbone amorphe (DLC) et 5 boutons en acier inoxydable.

Ces éléments offrent un accès rapide aux outils de vol, aux données de santé, aux Smart Notifications2, etc… via une interface tactile réactive. Compatible avec une large gamme de bracelets QuickFit™ en métal, en cuir, en nylon et en silicone, la montre D2 Mach 1 Pro peut être portée à diverses occasions.

La montre D2 Mach 1 Pro propose toutes les fonctions nécessaires avant, pendant et après le vol.

Elle intègre des fonctions de la série D2 que les pilotes connaissent et apprécient telles qu’une base de données aéronautique mondiale, un indicateur de position horizontale intégré (HSI), une cartographie intégrée et accessible sans connexion au téléphone. La montre permet aux pilotes de rester informés en fournissant un accès aux bulletins météorologiques NEXRAD2, METAR, TAF et MOS3, ainsi que des alertes météo personnalisées. D’autres alertes sont également disponibles telles que l'heure, la distance, l'altitude et la consommation de carburant. Côté santé, elle est équipée d’un oxymètre de pouls au poignet4 pour surveiller son taux d'oxygène dans le sang et d’un altimètre barométrique.

En cas de défaillance moteur, la montre affiche la meilleure vitesse et distance de plané, la durée estimée et guide les pilotes vers l’aéroport le plus proche tout en listant d’autres aéroports envisageables.

Avec la montre D2 Mach 1 Pro, l'enregistrement des vols est facilité. Elle commence le suivi dès le décollage et synchronise automatiquement les détails comme la date, la durée, le temps total du vol et l'itinéraire vers le journal de bord flyGarmin.com du pilote2. La montre peut également se connecter à l'application Garmin Pilot™ pour transférer des plans de vol ou consulter une liste de waypoints. De plus, si les pilotes utilisent un avion équipé de PlaneSync™, la D2 Mach 1 Pro offre un accès direct au tableau de bord de l'appareil en affichant des informations de statut5 telles que le niveau de carburant, l'état électrique, la base de données et la localisation même en étant en dehors de l'appareil.

Avec des dizaines d'applications sportives intégrées, notamment des nouvelles activités de sport collectif comme le football, le baseball ou encore le softball, la montre D2 Mach 1 Pro fournit des données et des informations adaptées à toutes les passions. Qu’il s’agisse d’activité de musculation, cardio, rameur, montée d'étages, yoga et HIIT, la montre est également compatible avec de nombreuses activités indoor. Elle intègre des suggestions quotidiennes d'entraînement et permet de regarder des exercices animés allant du cardio au Pilates. Pour ceux qui aiment l’aventure en plein air, elle offre un suivi pour la randonnée, le VTT, le ski, le snowboard, le surf, le rafting et bien d’autres activités.

La montre D2 Mach 1 Pro peut être portée toute la journée et dispose d'outils de santé et de bien-être avancés, tels que le suivi du niveau d'énergie Body Battery™, le suivi du stress, l’analyse avancé du sommeil avec score de sommeil, ainsi que des recommandations pour mieux gérer le décalage horaire.

Également dotée de fonctions connectées, la montre D2 Mach 1 Pro permet de recevoir ses Smart Notifications2 ; de télécharger ses playlists depuis les plateformes Spotify®, Deezer ou Amazon Music6 ; de consulter son calendrier ; de régler ses achats grâce à la solution de paiement sans contact Garmin Pay™7, etc... Comme toutes les montres connectées Garmin, la montre D2 Mach 1 Pro peut être utilisée avec les smartphones Android ou Apple

la montre D2 Mach 1 Pro est livrée avec un bracelet titane avec revêtement en carbone amorphe (DLC) gris carbone, ainsi qu'un bracelet supplémentaire en silicone noir pour un prix de vente conseillé de 1 649,99 €.

Carl Wolf, vice-président des ventes et du marketing pour l'aviation chez Garmin a déclaré : "Cette année, la gamme D2 fête ses 10 ans. Cette gamme de montres connectées est appréciée des pilotes pour ses fonctions aéronautiques et ses dernières innovations en matière de montres connectées. Conçue à partir d’une sélection de matériaux haut de gamme, la montre D2 Mach 1 Pro est un véritable instrument de navigation doté d’une autonomie adaptée aux vols long-courriers."