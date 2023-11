Résultats PLAY du 3e trimestre 2023

Article publié le 7 novembre 2023 par David Dagouret

La compagnie islandaise a enregistré 110 millions de dollars de recettes au troisième trimestre.

La compagnie aérienne PLAY a réalisé un bénéfice de 5,2 millions de dollars au 3ème trimestre 2023, contre une perte nette de 2,9 millions de dollars au troisième trimestre 2022.

Le chiffre d'affaires global au troisième trimestre 2023 a augmenté de 84% par rapport au troisième trimestre 2022. Les revenus sont passés de 59,9 millions de dollars au troisième trimestre 2022 à 110,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023.

Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) au troisième trimestre a presque décuplé, passant de 1,3 million de dollars au troisième trimestre 2022 à 12,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023.

Le troisième trimestre a montré une croissance continue des revenus ancillaires, avec une croissance de 150% depuis le début de l'année par rapport à 2022. Les rendements ancillaires par passager ont augmenté de 35% sur un an.

Durant le troisième trimestre, PLAY a battu son précédent record de nombre de passagers transportés en un mois, au cours du mois de juillet avec 191 577 mille passagers et un coefficient de remplissage de 91,1%.

Les vols opérés par PLAY ont été effectués vers 33 destinations au cours du trimestre avec une ponctualité de 85,1% et un coefficient de remplissage de 88,4%.

Birgir Jónsson, PDG de PLAY a déclaré : "Nous sommes tous très fiers de nos résultats financiers et opérationnels pour le troisième trimestre, et surtout du fait que PLAY a généré un bénéfice net de 5,2 millions de dollars, le tout premier bénéfice net trimestriel depuis notre vol inaugural en juin 2021. Le bénéfice opérationnel a été multiplié par dix par rapport au même trimestre de l'année dernière, les revenus ont augmenté de 84% et le nombre de passagers de 74%, des faits tout à fait remarquables et le témoignage d'un modèle commercial performant et d'une excellente équipe de professionnels, a déclaré Birgir Jónsson, CEO de PLAY. PLAY a connu une trajectoire de croissance très rapide, car nous avons augmenté la taille de notre flotte, élargi notre réseau et accueilli de nombreux personnes dans notre équipe. La croissance coûte cher et c'est donc une réussite notable que nous ayons pu augmenter nos recettes unitaires et accroître nos revenus ancillaires en même temps, ce qui s'est traduit par un bénéfice net solide et une position de trésorerie saine. Nous ne prévoyons pas de croître autant l'année prochaine, mais nous nous concentrerons sur l'optimisation et la stabilisation de nos opérations et sur l'augmentation de notre rentabilité avant d'entamer notre prochaine phase de croissance en 2025, qui verra davantage d'avions, dont certains ont déjà été sécurisés, et un réseau étendu et plus dense. Nous continuons de nous concentrer sur notre base de coûts et notre équipe a réussi à maintenir un coût unitaire très compétitif, ce qui est absolument essentiel à notre succès mais constitue néanmoins un véritable défi dans l'environnement commercial inflationniste actuel."