SMBC Aviation Capital commande des Airbus supplémentaires

Article publié le 23 novembre 2023 par David Dagouret

La commande porte sur 60 appareils de la famille Airbus A320neo.

SMBC Aviation Capital, loueurs d'avions, a commandé 60 appareils supplémentaires de la famille A320neo, ce qui porte à près de 340 le nombre total d'appareils achetés directement auprès d'Airbus.

S'ajoutant aux commandes déjà passées pour la famille A320neo, cette nouvelle commande garantit à SMBC Aviation Capital un flux de livraison continu jusqu'à la fin de la décennie, renforçant ainsi le partenariat stratégique de longue date entre Airbus et SMBC Aviation Capital sur le programme de la famille A320neo.

Peter Barrett, PDG de SMBC Aviation Capital a déclaré : "Cette transaction témoigne une nouvelle fois de la demande mondiale soutenue pour des avions technologiquement avancés et économes en carburant, et intervient dans un contexte de reprise soutenue du transport aérien dans le monde entier. Le développement durable et l'efficacité opérationnelle restant des priorités pour nos clients, nous prévoyons une demande encore plus forte pour des appareils tels que l'A320neo et l'A321neo dans les années à venir. Nous nous réjouissons de renforcer notre précieux partenariat avec Airbus en aidant nos clients à répondre à ces priorités."

Christian Scherer, Chief Commercial Officer et Head of Airbus International a déclaré : "La dernière décision de SMBC Aviation Capital de réinvestir à long terme dans la famille A320neo témoigne d'une grande confiance et d'un engagement à l'égard de ce qui est, et continue d'être, le programme d'avions le plus réussi de tous les temps. En tant que l'un des principaux loueurs d'avions au monde, SMBC Aviation Capital s'engage à respecter sa feuille de route en matière d'aviation durable grâce aux produits monocouloirs les plus efficaces au monde. Nous apprécions beaucoup notre relation de travail avec SMBC et nous les remercions sincèrement pour leur confiance continue."

Sur le même sujet