Tecnam vend des avions à l'école de pilotage One Air

Article publié le 8 novembre 2023 par David Dagouret

L'école de pilotage espagnole a commandé cinq exemplaire du P2008JC MKII.

Tecnam et l'école de pilotage espagnole One Air ont annoncé l'acquisition par l'école de pilotage de cinq (5) Tecnam P2008JC MkII Premium supplémentaires. One Air a été la première école de pilotage espagnole à introduire et à proposer le P2008JC avec un équipement premium à ses élèves.

Avec cette acquisition, Grupo One Air disposera aujourd'hui de 8 Tecnam P2008JC MkII et d'un P2006T MkII.

