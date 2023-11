United Airlines encourage les jeunes femmes à rejoindre les métiers de l’aérien

Article publié le 27 novembre 2023 par David Dagouret

Le 13 novembre dernier, United Airlines a invité 16 jeunes filles au Terminal 1 de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle pour une journée de découverte des métiers de l’aérien.

Une équipe de United Airlines, composée de la directrice des services, la représentante du service clientèle et la directrice générale des opérations aéroportuaires, ont organisé une journée de découverte des métiers de l’aérien au Terminal 1 de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, en collaboration avec l’association APART.

Basée à Tremblay en France, l’association APART dispose d'une expertise dans la prise en charge des jeunes en difficulté et œuvre depuis 2012 dans le domaine de l'insertion professionnelle en repérant, soutenant et accompagnant des jeunes de 16 à 25 ans dans la construction de leur projet professionnel.

Lors de cette journée, 16 jeunes filles ont pu visiter le hall des départs, la zone d’enregistrement, les salles d’embarquement, mais aussi des avions, ainsi que le tout nouveau salon de Star Alliance, qui a ouvert ses portes le 13 octobre dernier. Elles ont également pu découvrir le Service Piste, le Service In flight et les contrôles de sûreté au Terminal 1.

Divers métiers de l’aérien leur ont été présentés par la directrice adjointe de la police, la directrice exécutive de Skytanking, fournisseur en carburant de United, la superviseuse du ravitaillement en carburant des avions, la responsable de l'immobilier d'entreprise d'ADP, une hôtesse de l'air de la compagnie basée à Chicago, des représentantes de l’aéroport de Chicago ORD et la directrice générale des opérations aéroportuaires de United Airlines.

Sanita Musselaya, directrice générale des opérations aéroportuaires de United Airlines a déclaré : "Il y a beaucoup de travail derrière cet événement, mais cela en vaut la peine quand on voit les visages des jeunes filles, leur curiosité et leur enthousiasme ! Elles ont quitté l'aéroport avec des étoiles dans les yeux. C’est la plus belle des récompenses et nous sommes prêtes à recommencer l'année prochaine !"

