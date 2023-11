Vietnam Airlines et Expedia Group signent un accord de coopération

Article publié le 7 novembre 2023 par David Dagouret

Une relation renforcée dans le but de favoriser la croissance internationale de la compagnie grâce aux tarifs et aux offres désormais disponibles dans le monde entier sur la plateforme du groupe Expedia.

Vietnam Airlines, la compagnie aérienne nationale du Vietnam, et Expedia Group, l'une des plus grandes entreprises du voyage au monde, ont signé un accord de coopération, permettant d'amplifier leur relation à l'échelle mondiale. L'accord vise à promouvoir et à faciliter les réservations et ventes de voyages par l'intermédiaire de la plateforme mondiale d'Expedia Group. Les deux parties ont l'intention de collaborer dans des domaines d'intérêt mutuel afin d'améliorer la satisfaction clients, d'élargir leur empreinte sur le marché et de contribuer à augmenter les sources de revenus.

L'accord prévoit que les tarifs et les offres de Vietnam Airlines soient disponibles sur la plateforme d'Expedia Group, garantissant une disponibilité en temps réel, des prix exacts et des processus de réservation fluides. Vietnam Airlines s'engagera également avec Expedia Group Media Solutions pour accroître la notoriété de la marque de la compagnie aérienne et promouvoir et commercialiser ses vols auprès de la clientèle mondiale d'Expedia Group.

Dang Anh Tuan, Vice-Président de Vietnam Airlines, a déclaré : "Vietnam Airlines est heureuse de renforcer l'accord existant avec Expedia Group afin de profiter de la forte croissance de la demande de voyages dans la région. Nous sommes ravis d'étendre notre présence à l'échelle mondiale et d'attirer beaucoup plus de voyageurs internationaux à travers le monde pour explorer les destinations envoûtantes du Vietnam grâce à notre vaste réseau. Cet accord permettra à nos clients de bénéficier d'une meilleure expérience lorsqu'ils voyageront avec le transporteur national vietnamien."

Greg Schulze, Premier Vice-Président, Strategic Travel Partners chez Expedia Group, a déclaré : "Alors que la reprise des voyages se poursuit en Asie, le groupe Expedia s'engage à multiplier les occasions de découvrir cette région unique. Au fil des ans, nous avons entretenu d'excellentes relations avec Vietnam Airlines sur certains marchés et nous sommes fiers de les développer à l'échelle mondiale. Ensemble, nous sommes impatients de stimuler la croissance et d'accroître la notoriété de la marque dans le monde entier."





