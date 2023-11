Volotea annonce 2 nouvelles lignes au départ de Bordeaux

Article publié le 27 novembre 2023 par David Dagouret

La compagnie aérienne lancera deux nouvelles lignes vers l'Italie dès le mois d'avril 2024.

Volotea a annoncé qu'elle allait lancé deux nouvelles lignes au départ de Bordeaux. Ces deux nouvelles liaisons seront à destinations de l'Italie :

Un vol vers Palerme à partir du 12 avril 2024 à raison de deux fréquences par semaine, le mardi et le vendredi.

Une liaison vers Vérone à partir du 13 avril prochain à raison de deux vols par semaine, le mercredi et le samedi.

Cette annonce vient renforcer l’offre italienne de la compagnie au départ de Bordeaux, ayant inauguré les routes de Rome Fiumicino et Naples cet hiver.

Gilles Gosselin, Responsable France de Volotea a déclaré : "Bordeaux est un territoire majeur pour Volotea. Sur 20 bases en Europe, il s’agit de notre quatrième en termes de passagers transportés. Nous sommes très heureux d’annoncer ces fortes ambitions pour le territoire et le lancement de deux nouvelles routes italiennes, à partir d’avril 2024. Notre volonté est de continuer le développement de la connectivité à Bordeaux afin de proposer aux voyageurs de Nouvelle-Aquitaine toujours plus de choix de destinations à des prix compétitifs. Nous souhaitons également remercier l’ensemble des parties prenantes et notamment l’Aéroport de Bordeaux pour leur collaboration et leur confiance depuis plus de 11 ans d’opérations et 10 ans après l’ouverture de notre base, qui nous permettent de continuer à écrire notre belle histoire dans la cité girondine."

Cyrielle Clément, Responsable du développement des lignes de l’Aéroport de Bordeaux a déclaré : "Volotea joue un rôle important dans l'offre de voyage au départ de l’Aéroport de Bordeaux. Après avoir célébré son dixième anniversaire sur la plateforme l'année dernière, la compagnie continue de se développer de manière construite et assurée, témoignant ainsi du succès de son implantation dans la région. Après avoir renforcé son offre aérienne sur le marché allemand cet été, Volotea consolide son engagement envers des lignes à hautes valeurs touristiques et culturelles en ouvrant ces deux nouveautés estivales à destination de l'Italie."

