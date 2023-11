Volotea remporte la délégation de service public pour la ligne Strasbourg - Berlin

Article publié le 16 novembre 2023 par David Dagouret

A partir du 20 novembre prochain, la compagnie aérienne opérera cette ligne à raison de deux vols par semaine.

Volotea a annoncé avoir remporté l’exclusivité de la nouvelle continuité de liaison entre l’Aéroport de Strasbourg et l’Aéroport de Berlin-Brandebourg pour des départs dès le 20 novembre 2023.

Dans le cadre de la délégation de service public définie par la réglementation européenne de l’aviation et visant au développement économique et social de la région, Volotea a remporté l’appel d’offre public mené par l’État Français et la Chambre de commerce et d'industrie Alsace Eurométropole.

Cette nouvelle liaison sera proposée deux fois par semaine, le lundi et le jeudi et elle sera opérée en Airbus A320.

Le vol décollera de Strasbourg à 08h55 pour atterrir à Berlin à 10h25.

Le vol retour décollera de Berlin à 19h15 pour atterrir à Strasbourg à 20h45.

Volotea a également annoncé avoir effectué sa première liaison vers Londres Gatwick depuis Strasbourg. Cette liaison vers Londres Gatwick est opérée depuis le 09 novembre dernier à raison de deux vols par semaine, le jeudi et le dimanche.

Le vol V72700 décolle de Stratsbourg à 19:45 et arrive à Londres Gatwick à 20h20.

Le vol V72701 décolle de Londres Gatwick à 20h55 et pour atterir à Strasbourg à 23h30.

Gilles Gosselin, Responsable France de Volotea a déclaré : "Nous sommes très fiers d’annoncer la continuité de cette liaison entre Strasbourg et Berlin. Nous avons à cœur de contribuer à l'attractivité économique du territoire et d’inscrire cette nouvelle étape dans notre logique d’offrir toujours plus de possibilités de voyages au plus grand nombre à des tarifs compétitifs. Cette route illustre nos ambitions de développement et de connectivité des capitales régionales européennes entre elles et vient renforcer l’offre existante. De prochaines destinations sont encore à venir et nous sommes impatients de vous en dire plus prochainement."

