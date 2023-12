Avolon commande des Airbus A321neo supplémentaires

Article publié le 14 décembre 2023 par David Dagouret

La société de leasing a commandé 100 exemplaires de l'Airbus A321neo.

Avolon, société de leasing, a signé une commande ferme de 100 exemplaires de l'Airbus A321neo, portant sa commande totale de cet appareil à 190 appareils. Avec ce dernier accord, le total des commandes fermes d'Avolon directement auprès d'Airbus s'élève à 632 avions, et comprend les familles A320, A330 et A350.

Andy Cronin, CEO d'Avolon a déclaré : "Cette commande renforce notre portefeuille de livraisons et témoigne de notre confiance dans les perspectives de croissance à long terme du secteur de l'aviation. Avolon a désormais 292 appareils de la famille A320neo en commande, ce qui nous permet de soutenir les plans de remplacement et d'expansion de la flotte de nos clients au cours de la prochaine décennie. Cette commande témoigne de la solidité du bilan d'Avolon et de notre capacité avérée à exécuter rapidement des transactions. Nous nous réjouissons de l'occasion qui nous est donnée de renforcer la relation de longue date que nous entretenons avec Airbus et de nous appuyer sur la commande de 20 A330neos que nous avons passée en début d'année."

Christian Scherer, directeur commercial chez Airbus a déclaré : "Cet investissement dans l'A321neo témoigne, de la part de l'un des principaux loueurs mondiaux, de la valeur sans précédent que l'avion monocouloir le plus polyvalent au monde génère pour ses loueurs et ses exploitants. Il témoigne de la volonté d'Avolon de garantir à long terme des créneaux horaires à son solide portefeuille de compagnies aériennes clientes en leur proposant des appareils adaptés à l'avenir. De cette manière, Avolon et ses clients peuvent bénéficier de la forte vague de croissance et de remplacements observée à l'échelle mondiale sur tous les marchés."

