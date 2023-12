easyJet annonce une nouvelle ligne depuis Nantes

Article publié le 7 décembre 2023 par David Dagouret

La compagnie orange opérera une nouvelle liaison entre Nantes et Palma de Majorque.

easyJet a annoncé le lancement d'une nouvelle ligne depuis l'aéroport de Nantes Atlantique. Ainsi, à partir du 31 mars 2024, la compagnie aérienne opérera une nouvelle liaison entre Nantes et Palma de Majorque, la plus grande île des Baléares.

Cette nouvelle liaison entre Nantes et la capitale de Majorque sera opérée à raison de deux vols par semaine, le jeudi et le dimanche, à partir du 31 mars 2024, et jusqu’à 4 vols par semaine durant la période estivale.

Celle-ci s’ajoute aux 3 nouveautés précédemment annoncées à Nantes pour l’été 2024 : Alicante, Malaga et Larnaca (Chypre). Les nouvelles liaisons hivernales vers Lanzarote (Canaries-Espagne) et Rabat (Maroc) ont également démarré en novembre.

Reginald Otten, Directeur général adjoint d’easyJet pour la France, a déclaré : "L’offre que nous proposons pour l’été prochain reste fidèle à notre stratégie : connecter les régions françaises entre elles ou à l’international à un tarif abordable. Nous sommes ravis d’ajouter cette 4eme nouvelle ligne pour l’été 2024 au départ de Nantes qui renforce davantage notre offre de destinations vers l’Espagne, populaire pour les vacances des Nantais, et de contribuer au développement de la connectivité du Grand Ouest."

Xavier Lortat-Jacob, Directeur général de l’aéroport Nantes Atlantique – Vinci Airports a déclaré : "Après avoir annoncé 3 nouveautés début novembre - Larnaca, nouvelle destination nantaise vers Chypre, Alicante, Malaga -, easyJet étoffe encore son réseau espagnol avec Palma de Majorque aux Baléares, et porte ainsi à 26 le nombre total de destinations en direct de Nantes. Très heureux de répondre aux besoins de mobilité aérienne et d’évasion des habitants du Grand Ouest !"





