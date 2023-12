Film : La Transamazônica entre ciel et terre

Article publié le 13 décembre 2023 par David Dagouret

Sylvestre Campe fait découvrir le Brésil en paramoteur.

À bord de son paramoteur, l’explorateur Sylvestre Campe parcourt la célèbre route transamazonienne, à la rencontre des habitants de ce Brésil profond et métissé.

La Transamazônica perce la forêt brésilienne sur 4 300 kilomètres. Des millions de tonnes de matières premières transitent par cette immense route, qui s'achève en cul-de-sac au milieu de la jungle. À bord de son paramoteur, l'explorateur franco-brésilien Sylvestre Campe dévoile depuis les airs l'immensité, la beauté et les cicatrices du paysage, et part à la rencontre de la population : des paysans pauvres du sertão, une zone semi-aride du Nordeste, un jeune chercheur d'or qui rêve de briller sur les réseaux sociaux, une jeune indigène militante, un couple qui a sacrifié sa jeunesse pour construire la route… Entre terre et ciel, un superbe road-movie, qui dessine un portrait authentique de ce Far West amazonien.

Retrouvez le film en replay sur Arte TV : https://www.arte.tv/fr/videos/110973-000-A/la-transamazonica-entre-ciel-et-terre/