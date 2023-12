Le Musée Espace Air Passion d'Angers invite particuliers et entreprises à participer au financement de deux hélices

Article publié le 8 décembre 2023 par David Dagouret

Les hélices sont destinées au Piper L-4h et au Morane Saulnier MS-505.

Le musée Espace Air Passion préserve, restaure et remet en état de voler des avions et planeurs historiques, représentatifs de l'aviation légère civile et militaire.

Pour équiper ces avions avec des hélices en bois conformes et authentiques, Espace Air Passion fait appel à la générosité des passionnés de patrimoine et d'aviation ancienne.

Ses deux principaux ambassadeurs, le Piper L-4H « Grasshopper » de 1943 et le Morane-Saulnier MS-505 « Criquet » datant de 1945, sont maintenus en état de vol et représentent Espace Air Passion lors de rassemblements et autres manifestations aéronautiques.

Pour rester en état de vol, ces deux avions illustrant les avions de liaison et d'observation de la Seconde Guerre mondiale, doivent renouveler leurs hélices. Les techniciens du musée vont les équiper d'hélices conformes à l'authenticité historique et à la réglementation aéronautique.

Le Piper L-4H recevra une hélice en bois américaine de marque Sensenich d'une valeur de 3300 € et le Morane-Saulnier MS-505 une hélice en bois allemande de marque Hoffmann fabriquée à l'unité et sur mesure, d'une valeur de 10 000 € (avec ses accessoires).

Espace Air Passion est une association reconnue d'intérêt général. Pour un don de 100€, il ne vous coûtera que 34€ après réduction fiscale.

Entreprises ou particuliers, profitez de la fin de l'année pour défiscaliser à hauteur de 66% en soutenant le musée dans sa mission de préservation du patrimoine aéronautique !

Pour vous remercier de votre don participant à la préservation du patrimoine aéronautique, l'équipe d'Espace Air Passion offre des cadeaux pour chaque don libre d'un montant supérieur à 500 €.

Renseignements : https://www.helloasso.com/associations/espace-air-passion-gppa/formulaires/2

Sur le même sujet