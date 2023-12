Turkish Airlines passe une nouvelle grosse commande auprès d'Airbus

Article publié le 17 décembre 2023 par David Dagouret

La commande porte sur l'achat de 220 avions Airbus supplémentaires

La compagnie nationale turque, Turkish Airlines, va étendre sa flotte avec une commande de 220 appareils Airbus, dont 150 A321, le best-seller d'Airbus, et 70 gros-porteurs A350 (50 A350-900, 15 A350-1000 et 5 A350F pour le fret). Cette commande fait suite à deux commandes de la compagnie pour 10 A350-900 en septembre et quatre A350-900 en juillet 2023. Cette dernière commande porte le carnet de commandes de Turkish Airlines à 504 appareils Airbus, dont 212 ont déjà été livrés.

Ahmet Bolat, président du conseil d'administration et du comité exécutif de Turkish Airlines, a déclaré : "Cette commande historique est plus qu'une expansion : "Cette commande historique est plus qu'une expansion ; elle témoigne de notre engagement en faveur de l'innovation, de l'excellence opérationnelle et d'un avenir durable. L'ajout de ces avions Airbus de pointe à notre flotte va non seulement améliorer nos capacités opérationnelles, mais aussi contribuer de manière significative à la réalisation de nos objectifs environnementaux. Cet investissement est une étape cruciale dans l'évolution de l'industrie aéronautique turque. En modernisant notre flotte avec des appareils plus efficaces et plus respectueux de l'environnement, nous renforçons notre position de leader dans l'aviation mondiale et contribuons à la prédominance du pays en tant que plaque tournante de l'aviation."

Christian Scherer, directeur commercial d'Airbus a déclaré : "Cette commande d'appareils de dernière génération témoigne de la vision audacieuse de Turkish Airlines. L'A350-900, l'A350-1000, l'A350F et l'A321 seront tous des avions phares dans leur catégorie respective et des moteurs d'efficacité pour façonner l'avenir et l'expansion durable de la compagnie, avec plus de rayon d'action, moins de carburant, de bruit et d'émissions et la meilleure cabine de sa catégorie. L'ouverture à l'A350-1000 et à l'A350F met en évidence la valeur multimodèle de la famille A350 et renforce notre partenariat de longue date avec Turkish Airlines et le secteur de l'aviation turque. Nous sommes fiers d'accompagner la connexion de la Turquie au monde avec nos avions de pointe."





