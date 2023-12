Volocopter effectue son premier vol à New York

Article publié le 10 décembre 2023 par David Dagouret

Le premier vol a eu lieu à l'héliport de Downtown Manhattan (DMH) à New York City (NYC).

Volocopter a réalisé son premier vol d'essai à l'héliport de Downtown Manhattan (DMH) à New York City (NYC) avec son Volocopter 2X avec équipage. Accueilli par le maire de New York, Eric Adams, et Andrew Kimball, Président-directeur général de la New York City Economic Development Corporation (NYCEDC), le Volocopter 2X a participé au premier événement public présentant plusieurs aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) dans une ville.

Volocopter a maintenant effectué avec succès des vols au cœur de deux des centres métropolitains les plus fréquentés du monde, New York et Singapour.

Avec l'emblématique ligne d'horizon de Lower Manhattan et le pont de Brooklyn en arrière-plan, le taxi aérien électrique Volocopter 2X a volé de manière stable, silencieuse et fluide, résistant aux conditions de l'East River.

Christian Bauer, Directeur général de Volocopter a déclaré : "Volocopter a toujours pensé à un vol à New York lorsqu'il a conçu un eVTOL suffisamment sûr et silencieux pour voler dans ce ciel très fréquenté. Notre vol à New York prouve que nous avons tout ce qu'il faut pour faire prospérer cette technologie émergente dans cette ville. Cet événement a été une formidable occasion de montrer comment les taxis aériens électriques peuvent améliorer la qualité de vie dans une ville qui ne dort jamais. Nous sommes convaincus que cela ouvrira la voie à des opérations commerciales de taxis aériens dans d'autres villes des États-Unis, et nous sommes impatients de voler à nouveau bientôt dans la Grosse Pomme."

Andrew Kimball, Président-directeur général de la New York City Economic Development Corporation (NYCEDC) a déclaré : "L'administration Adams a joué un rôle de premier plan dans la promotion de l'innovation technologique et de la croissance économique, tout en améliorant la qualité de vie. La nouvelle stratégie de l'EDC pour l'héliport de Downtown Manhattan reflète ces priorités tout en faisant de cet aéroport un leader de l'industrie dans l'adoption des eVTOLS - une alternative d'hélicoptère plus silencieuse et plus verte - tout en facilitant le fret maritime avec des livraisons de vélos électriques sur le dernier kilomètre qui enlèvent les camions des routes."