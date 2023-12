Volotea annonce deux nouvelles lignes au départ de Toulouse

Article publié le 3 décembre 2023 par David Dagouret

La compagnie aérienne proposera une liaison vers Venise et Bari.

Volotea a annoncé l'ouverture de deux nouvelles lignes au départ de Toulouse. Rappelons que la compagnie aérienne dessert Toulouse depuis 10 ans et a ouvert une base sur ce même aéroport il y a 7 ans. Depuis l'aéroport d'Occitanie, elle dessert un total de 28 destinations dans 6 pays (France, Italie, Espagne, Grèce, Croatie et Allemagne).

Elle proposera donc deux nouvelles routes italiennes :

Venise à partir du 4 avril 2024 à raison de deux vols par semaine les jeudis et dimanches.

Bari à partir du 4 juillet 2024 à raison de deux vols par semaine les jeudis et dimanches.

Gilles Gosselin, Responsable France de Volotea a déclaré : "Nous sommes très fiers d’annoncer ces fortes ambitions pour le territoire toulousain et le lancement de deux nouvelles routes italiennes, à partir d’avril et juillet 2024. Notre avons à cœur de favoriser la connectivité de la région Occitanie, afin de proposer aux voyageurs toujours plus de choix de destinations et ce à des prix compétitifs. Nous tenons à remercier l’ensemble des parties prenantes et notamment l’Aéroport de Toulouse pour leur collaboration et leur confiance au cours de ces 10 ans d’exploitation. 7 ans après l’établissement de notre base, cette relation solide contribue de manière significative à notre évolution au sein de la ville rose."

Bruno Balerdi Directeur Commercial, Clients et Communication d’Aéroport Toulouse-Blagnac a déclaré : "Avec l’ouverture de 2 nouvelles destinations sur l’Italie, l’aéroport poursuit, aux côtés de Volotea, son développement vers l’Europe. Nous sommes heureux d’offrir cette belle opportunité pour tous les habitants de la Région. Venise, l’Eternelle, la Cité des Doges est une destination incontournable qui a toujours beaucoup de succès et que l’on aime redécouvrir en toutes saisons. Bari, elle, est une nouveauté et un point de départ idéal pour découvrir le sud de la Botte et notamment la magnifique région des Pouilles. Des destinations très différentes donc mais qui partagent un point commun, la dolce vita italienne."





