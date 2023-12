Volotea annonce une nouvelle destination au départ de Lille

Article publié le 23 décembre 2023 par David Dagouret

La compagnie aérienne a annoncé le lancement d'une liaison entre Lille et Dubrovnik en Croatie.

Volotea a annoncé le 19 décembre dernier, le lancement d'une nouvelle destination entre Lille et Dubrovnik en Croatie. Ce vol sera lancé dès le 24 avril 2024 à raison d'un vol par semaine, les mercredis. Volotea est présente à Lille depuis 2012 et elle devrait atteindre 30 destinations en 2024 depuis la région nord. En 2024, la compagnie représentera 75 emplois directs et près de 430 indirects.

La compagnie aérienne dessert désormais 8 pays d’Europe et d’Afrique du Nord (France, Espagne, Italie, Grèce, Bulgarie, Croatie, Maroc, Portugal).

Gilles Gosselin, Responsable France de Volotea a déclaré : "Nous sommes très heureux d’annoncer le lancement de cette nouvelle liaison aérienne vers la Croatie au départ de Lille. Cette route vient renforcer l’offre existante et s’inscrit dans la continuité de l'annonce de 3 nouvelles liaisons vers la Grèce en novembre dernier. Nous avons à cœur d’offrir toujours plus de choix à nos clients des Hauts de France pour élargir leur horizon de voyage et cette nouvelle destination illustre nos ambitions de développement et de connectivité des capitales régionales européennes entre elles."

