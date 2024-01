Deux nouveaux ATR 72-600 pour SKY express

Article publié le 15 janvier 2024 par David Dagouret

Le premier avion a été livré en décembre 2023 et le deuxième est attendu avant le 2e trimestre 2024.

La compagnie aérienne grecque SKY express a pris livraison d’un ATR 72-600 en décembre 2023, dans le cadre d’une commande ferme passée par le groupe IOGR portant sur deux avions neufs. Ce contrat marque une étape importante dans le développement de SKY express, qui élargit sa flotte régionale de six à huit ATR 72-600 et six ATR -500, pour un total de 14 ATR. La compagnie prévoit de continuer à moderniser sa flotte en 2024.

Le Capitaine Konstantinos Iliakis, PDG de SKY express, a déclaré : "Alors que nous continuons à développer notre flotte régionale, nous sommes fiers d’exploiter la flotte ATR la plus récente de la région, et prévoyons de continuer à standardiser et améliorer notre flotte dès le premier trimestre de 2024. Nous offrons ainsi à nos passagers plus de confort et de fiabilité tout en réduisant nos émissions de CO2 et en soutenant le tourisme et l’économie grecs. Cet engagement environnemental est une priorité pour SKY express, comme en atteste notre choix de relier les îles et principales destinations grecques de façon moderne et responsable grâce à notre flotte d’ATR 72-600, qui émet 45 % de CO2 de moins que les jets régionaux – choix qui offre également plus d’alternatives de voyage vers/depuis ces communautés locales régionales."

Nathalie Tarnaud Laude, Présidente exécutive d’ATR, a déclaré : "SKY express témoigne une fois de plus de sa confiance en choisissant l’ATR pour élargir sa flotte, investissant ainsi dans les avions régionaux les plus économes en carburant, polyvalents et rentables, afin d’offrir de nouvelles opportunités aux communautés grecques et aux touristes. La croissance de SKY express illustre également le dynamisme du marché régional, le succès continu d’ATR en Europe, et un engagement commun en faveur du maintien d’une connectivité essentielle tout en réduisant concrètement les émissions."

