EVA Air passe une commande à Airbus

La compagnie taïwanaise EVA Air a commandé des Airbus A350-1000 ainsi que des Airbus A321neo.

La compagnie taïwanaise EVA Air a finalisé une commande ferme auprès d'Airbus portant sur l'achat de 18 long-courriers A350-1000 et de 15 monocouloirs A321neo. La compagnie devient ainsi le dernier transporteur mondial à choisir l'A350-1000 pour ses futurs besoins en long-courriers.

La famille A350 a fait l'objet de plus de 1 000 commandes fermes de la part de 60 clients dans le monde entier, avec plus de 570 appareils actuellement dans les flottes de 39 opérateurs, volant principalement sur des liaisons long-courriers.

Clay Sun, président d'EVA Air, a déclaré : "Nous avons choisi les appareils Airbus après une évaluation approfondie des différents modèles dans chaque segment du marché. Dans les deux catégories de taille, nous avons choisi les types les plus modernes et les plus économes en carburant, qui offrent les niveaux de confort les plus élevés pour les passagers. Ces appareils permettent également de réduire considérablement les émissions de carbone, ce qui est conforme aux objectifs de notre entreprise en matière de développement durable. Pour les vols long-courriers, l'A350-1000 établit de nouvelles normes dans sa catégorie et nous permettra d'offrir à nos passagers la meilleure expérience de vol possible."

Benoît de Saint-Exupéry, vice-président exécutif d'Airbus pour les ventes d'avions commerciaux, a déclaré : "Cette commande marque une nouvelle étape dans notre relation avec EVA Air : "Cette commande marque une nouvelle étape dans notre relation avec EVA Air et nous remercions la compagnie aérienne pour la confiance qu'elle accorde à Airbus. Sur le marché des avions à long rayon d'action, l'A350-1000 s'impose une nouvelle fois comme le remplaçant naturel des appareils de la génération précédente dans la catégorie des gros-porteurs. L'A350 établit de nouvelles normes en termes de rayon d'action, de charge utile, de rendement énergétique et de confort des passagers, tout en contribuant immédiatement à la réduction des émissions de carbone. Nous remercions également EVA d'avoir réaffirmé son engagement envers la famille de monocouloirs Airbus de dernière génération en achetant pour la première fois directement l'A321neo, et nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec la compagnie alors qu'elle se prépare à accueillir sa nouvelle flotte Airbus."

