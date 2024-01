PLAY : résultats 2023

Article publié le 27 janvier 2024 par David Dagouret

La compagnie islandaise a transporté 1,5 million de passagers en 2023.

PLAY a annoncé ses résultats pour le mois de décembre 2023 ainsi que pour l'année 2023. La compagnie a transporté 114 265 passagers en décembre 2023, soit une hausse de 53 % par rapport au mois de décembre 2022 avec 74 620 passagers.

PLAY a atteint un taux de remplissage de 76,2 % en décembre 2023. Au total, 24,5 % des passagers PLAY ont voyagé depuis l'Islande, tandis que 28 % ont voyagé à destination de l'Islande et 47,6 % étaient des passagers en correspondance (VIA).

Au total en 2023, PLAY a transporté 1,5 million de passagers avec un taux de remplissage de 83,4 %. Parmi les passagers, 26,7 % ont voyagé depuis l’Islande, 32,3 % ont voyagé à destination de l’Islande et 41 % étaient des passagers en correspondance (VIA).

Birgir Jónsson, PDG de PLAY a déclaré : "Nous sommes très fiers d'avoir atteint notre objectif de transporter plus de 1,5 million de passagers en 2023, soit près du double de l'année précédente. Notre taux de remplissage de 83,4 % est très satisfaisant notamment si l'on tient compte de la situation compliquée de la fin de l'année. De plus, nous avons enregistré un taux de ponctualité exceptionnel de 83 %. C’est l'un des meilleurs par rapport à nos concurrents et l'un des plus élevés dans le secteur de l'aviation. C'est un signe fort de la sécurité et de l'efficacité de nos opérations aériennes et du professionnalisme de nos équipes.

Au mois de décembre 2023, nous avons enregistré un taux de remplissage de 76,2 %, légèrement inférieur à celui du même mois de l'année précédente. Cette baisse est la conséquence directe de l'activité sismique, des tremblements de terre et de l'éruption volcanique qui ont eu un réel impact quant à la volonté de voyager en Islande. En outre, les vols et le nombre de touristes en Islande ont aussi été gravement affectés par la grève des contrôleurs aériens à l’aéroport de Reykjavik.

Bien que les chiffres du trafic de novembre, décembre et janvier aient été affectés négativement par ces événements, nous avons récemment constaté un fort rebond de la demande sur le marché et nous n'avons aucune raison de penser que cette situation aura un impact ou des dommages à long terme. Le printemps et l'été représentent les périodes de réservations les plus importantes, et il est bon de voir que notre réseau de destinations génère un flux de réservations solide, ce qui nous donne à tous, chez PLAY, une raison d'être optimistes pour l'année à venir. Je tiens à remercier chaleureusement tous nos passagers pour avoir choisi de voyager avec PLAY en 2023. Un grand merci également à l’équipe de PLAY pour son engagement et ces excellents résultats. Je suis sûr qu'ensemble nous atteindrons des performances encore plus remarquables au cours de l'année à venir."