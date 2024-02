American Airlines reçoit l'autorisation provisoire de lancer une liaison sans escale entre New York et Tokyo

Article publié le 3 février 2024 par David Dagouret

American sera la seule compagnie américaine à proposer des vols sans escale entre JFK et Tokyo.

American Airlines a annoncé avoir reçu l'autorisation provisoire du ministère américain des transports (DOT) d'ouvrir une liaison sans escale entre New York (JFK) et l'aéroport de Tokyo Haneda (HND). American sera le seul transporteur américain à assurer la liaison entre JFK et Tokyo, en complément du service existant assuré par son partenaire commercial Japan Airlines.

American prévoit de mettre en place un service sans escale vers HND dans les mois à venir. Le nouveau service JFK-HND sera le quatrième vol quotidien sans escale d'American vers HND, rejoignant le service quotidien existant au départ de Dallas-Fort Worth (DFW) et deux vols quotidiens au départ de Los Angeles (LAX).

Robert Isom, PDG d'American a déclaré : "American se réjouit de commencer à desservir sans escale l'aéroport Haneda de Tokyo au départ de JFK. Nous sommes reconnaissants au ministère des transports et à notre partenaire Japan Airlines d'avoir soutenu notre demande. Ensemble, nous sommes bien placés pour offrir à nos clients un réseau complet entre deux des économies les plus robustes du monde. Ce nouveau service permettra d'ajouter près de 200 000 sièges aller-retour par an entre les États-Unis et le Japon, offrant aux clients davantage de possibilités de faire des affaires sur le marché mondial ou de se connecter avec leur famille et leurs amis."

Molly Wilkinson, vice-présidente des affaires réglementaires et gouvernementales internationales d'American a déclaré : "American remercie le DOT d'avoir approuvé provisoirement notre demande d'exploitation de la seule ligne aérienne américaine sans escale entre JFK et l'aéroport de Haneda. Nous apprécions le fort soutien bipartisan des élus de New York, y compris le leader de la majorité du Sénat américain Schumer, le membre du Congrès américain Meeks, le leader démocrate de la Chambre des représentants Jeffries, le membre du Congrès américain LaLota, le membre du Congrès américain D'Esposito, le maire de New York Adams, le gouverneur Hochul, le président de l'Assemblée de l'État de New York Heastie, le leader de la majorité du Sénat de l'État de New York Stewart-Cousins, et le président de l'arrondissement du Queens Richards, tout au long du processus de demande."

