Icelandair présente ses résultats pour l’année 2023

Article publié le 5 février 2024 par David Dagouret

La compagnie islandaise a transporté 4,3 millions de passagers sur l'année.

Icelandair a présenté ses résultats financiers pour l'année 2023. La compagnie islandaise a enregistré un bénéfice annuel de 11 millions d'USD, un revirement important par rapport à l'année 2022 où Icelandair avait enregistré une perte de 6 millions d'USD.

Icelandair a également annoncé avoir transporté 4,3 millions de passagers sur l'année, soit une augmentation de 17 % par rapport à l'année précédente. Le taux de remplissage a été de 81,5 % pour l'année 2023, soit une hausse de près de 2 points.

Bogi Nils Bogason, PDG d'Icelandair a déclaré : "C'est une étape importante que de réaliser un bénéfice après impôts en 2023, après de nombreuses années difficiles. Le revenu a été très fort au cours de l'année, avec une forte demande sur tous nos marchés, en particulier de l'Amérique du Nord vers l'Islande. En outre, nous avons atteint la meilleure ponctualité depuis des années, Icelandair ayant été désignée comme l'une des 10 compagnies aériennes les plus ponctuelles d'Europe en 2023.

Le cœur de notre activité s’est bien déroulé en 2023, en particulier à la lumière des impacts des défis externes et des résultats négatifs de l'opération de fret sur lesquels nous avons déjà agi. Après l'un des meilleurs troisièmes trimestres de notre histoire, le quatrième trimestre a bien commencé. Cependant, lorsque l'activité sismique dans le sud-ouest de l'Islande a commencé en novembre, avec la couverture médiatique mondiale qui s'en est suivie, la demande s'est affaiblie et, par conséquent, le revenu a été affecté négativement. En outre, la grève des contrôleurs aériens en Islande et l'éruption volcanique en décembre ont eu un impact significatif. De plus, l'augmentation de la capacité observée sur les marchés clés exerce inévitablement une pression sur les recettes unitaires. Les résultats du quatrième trimestre ont donc été inférieurs aux attentes et ont eu un impact sur les résultats de l'année.

L'avenir s'annonce passionnant, même si la première partie de l'année sera difficile en raison des impacts susmentionnés qui se poursuivront au premier trimestre. Nous sommes en bonne position pour répondre aux défis et saisir les opportunités à venir grâce à notre flexibilité qui nous permet de nous adapter à la situation à tout moment. L'aviation et le tourisme sont des secteurs très importants pour l'économie et la société islandaises. L'empreinte fiscale d'Icelandair était de 401 millions USD en 2023 et le tourisme représente une part importante des recettes d'exportation de l'Islande. Il est donc essentiel de garantir la compétitivité de ces secteurs à l'avenir. Pour ce faire, il est important de trouver une solution efficace aux conventions collectives qui sont actuellement négociées en Islande et de réussir à atténuer les pressions inflationnistes dans le pays.

Les perspectives pour l'été sont bonnes. La demande de voyages vers l'Islande se redresse, après les événements de la semaine dernière. L'Islande reste une destination populaire. Nous constatons également que la proportion de réservations sur nos vols transatlantiques est plus élevée qu'auparavant. Notre programme de vols en 2024 sera supérieur d'environ 11 % à celui de 2023, avec 57 destinations, dont trois ajouts - Pittsburgh, Halifax et les îles Féroé.

Je me réjouis de nos prochains projets pour l’année 2024 avec notre remarquable équipe d'employés que je souhaite remercier pour leur incroyable résilience et leur excellent travail pendant les périodes difficiles de 2023. J'aimerais également remercier nos partenaires, nos actionnaires et surtout nos clients d'avoir choisi Icelandair."





Sur le même sujet