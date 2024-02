SkyUp présente ses résultats pour l'année 2023

Article publié le 5 février 2024 par David Dagouret

La compagnie ukrainienne a transporté plus 1,5 millions passagers.

Alors que l'espace aérien reste fermé au dessus de l'Ukraine, SkyUp a malgré tout poursuivi son activité depuis des pays européens. La compagnie ukrainienne a effectué, en 2023, près de 10 528 vols et a transporté plus de 1,5 millions de passagers.

SkyUp a donc opéré plus de 10 500 vols à destination de 53 pays sur 664 routes. La compagnie ukrainienne a précisément transporté 1 546 432 passagers soit 24 % de plus que l'année 2022.

Au cours de l'année 2023, SkyUp a surtout opéré ses vols depuis Chisinau en Moldavie avec 2 000 vols depuis et vers cet aéroport. Les autres pays où SkyUp a opéré sont les suivants :

1. Moldavie : 2000 vols

2. Égypte : 1685 vols

3. Turquie : 1219 vols

4. Tunisie : 675 vols

5. Roumanie : 556 vols

SkyUp a coopéré avec d'autres compagnies aériennes comme Tunisair, FlyOne, HiSky SRL, HiSky Europe SRL, Wizz Air Malta, Wizz Air Abu Dhabi, Corendon Dutch, Tailwind Airlines et FlyEgypt.

La compagnie opère actuellement deux Boeing 737-800 et son siège social est basé à Malte.

Dmytro Syeroukhov, PDG de SkyUp a déclaré : "Après une année 2022 mouvementée, 2023 a été une période de stabilisation pour notre compagnie aérienne. Nous avons pu augmenter de manière significative le volume des contrats ACMI et sommes depuis devenus l'une des 20 compagnies aériennes les plus recherchées en Europe, comme le confirment les données de ch-aviation. Ces résultats nous ont permis de maintenir une équipe de professionnels, ce qui est actuellement un facteur crucial pour assurer la reprise future de l'aviation civile ukrainienne. Nous restons également un partenaire fiable pour l'Ukraine, comme en témoignent notre paiement des taxes et notre participation à d'importants projets communs, tels que les vols d'évacuation réussis des citoyens ukrainiens de Gaza. En 2024, nous continuerons à renforcer notre position sur les marchés des contrats ACMI et du transport charter. Nous attendons avec impatience la victoire de l'Ukraine et la reprise des vols dans notre ciel natal. Nous sommes sincèrement reconnaissants à tous ceux qui protègent notre pays et notre avenir."





