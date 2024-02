Thai Airways commande des Boeing 787 Dreamliner

Article publié le 21 février 2024 par David Dagouret

La compagnie thaïlandaise a commandé 45 exemplaires du Dreamliner.

Boeing et Thai Airways ont annoncé le 20 février dernier, que la compagnie aérienne a passé une commande de 45 787 Dreamliners afin de moderniser et d'accroître sa flotte de gros-porteurs et son réseau international. Thai Airways a choisi le 787-9 pour soutenir sa stratégie à long terme de renouvellement et d'expansion de sa flotte, ainsi que pour ouvrir de nouvelles routes afin de répondre à la forte demande de transport aérien dans toute l'Asie du Sud-Est.

La commande, qui a été finalisée en décembre 2023, a été répertoriée comme non identifiée sur le site Web Orders & Deliveries de Boeing.

Thai Airways exploite des gros porteurs ─ dont des 777 et des 787 ─ vers près de 60 destinations nationales et internationales, notamment au Moyen-Orient, en Asie et en Europe.

Brad McMullen, vice-président senior des ventes commerciales et du marketing de Boeing a déclaré : "L'investissement stratégique de Thai Airways dans le 787 Dreamliner s'appuie sur notre partenariat de longue date et témoigne de la volonté de la compagnie d'exploiter une flotte moderne, efficace et flexible. Cette commande permettra à Thai Airways de répondre à la demande, de favoriser le tourisme et le commerce, et de créer de nouvelles opportunités pour la compagnie."

Chai Eamsiri, PDG de Thai Airways a déclaré : "Pour atteindre les objectifs de neutralité carbone de notre compagnie et du pays d'ici 2050, les 45 nouveaux Boeing 787 Dreamliners seront équipés de moteurs GEnx, réputés pour leur technologie de pointe et leur impact environnemental réduit. En outre, nous sommes convaincus que l'acquisition des 787 Dreamliners profitera en fin de compte à nos clients et soutiendra la croissance de l'économie de notre pays."





