Volotea annonce ses résultats pour l'année 2023

4 février 2024

La compagnie aérienne a transporté près de 6 millions de passagers durant l'année 2023.

Volotea a présenté ses résultats pour l'année 2023 et annonce avoir transporté près de 6 millions de passagers. La compagnie aérienne a effectué près de 39 000 vols et a réalisé une croissance de plus de 25 % par rapport à 2022.

Implantée dans 21 capitales régionales européennes (dont 9 en France), Volotea a desservi 255 routes en 2023 en France. Cette année, la compagnie prévoit d'ouvrir de nouvelles routes pour renforcer la connectivité entre les territoires et ainsi atteindre 270 liaisons en France, dont 60 % sont sans concurrence.

La France reste le premier marché de Volotea en 2023. La compagnie aérienne prévoit en 2024 une offre avec près de 8 millions de sièges annoncés. Les vols domestiques en France seront composés de 61 routes dont 29 exclusives et près de 16 000 vols.

L’année 2023 a été marquée par l’ouverture de la 9ème base Volotea à Brest (après Nantes, Bordeaux, Strasbourg, Toulouse, Marseille, Lyon, Lille, Lourdes).

Volotea basera plus de 20 avions sur le sol français en 2024. Pour l'année 2024, la compagnie prévoit d'opérer environ 80 000 vols, d'offrir entre 12,5 et 13 millions de sièges (soit entre 12 % et 16 % de plus qu'en 2023) sur près de 450 itinéraires, et elle a annoncé l'ouverture de deux nouvelles bases, à Brest en Bretagne française et à Bari dans les Pouilles italiennes.

Carlos Muñoz, Fondateur et PDG de Volotea a déclaré : "Nos résultats 2023 illustrent la justesse de notre positionnement et de notre raison d’être : favoriser l’accès au voyage pour tous par la connexion en direct des petites et moyennes villes. Avec 6,5 millions de billets proposés et une croissance de 37 % en comparaison de l’année précédente et un taux de remplissage de 94 % sur les vols domestiques, Volotea a su démontrer la pertinence de son offre et répondre au besoin de connectivité et d’évasion des Français."

