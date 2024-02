WestJet Cargo : résultats de l'année 2023

Article publié le 22 février 2024 par David Dagouret

WestJet commence l'année 2024 avec une base solide.

WestJet Cargo commence l'année sur une base solide - le résultat d'une année 2023 exceptionnelle centrée sur le déploiement de la première flotte de cargos de la compagnie aérienne et sur la constitution d'une solide équipe d'experts en fret. 22 nouveaux collègues se sont joints à l'équipe au cours de l'année dernière, alors que WestJet Cargo ouvrait 24 entrepôts, 14 stations de manutention de fret et élargissait son réseau de fret à un total de 45 destinations très diverses à travers le monde, reliant, par exemple, Halifax - une petite province de la Nouvelle-Écosse, à de grandes villes comme Paris, en France, et Narita, au Japon.

Les événements de lancement du cargo de WestJet Cargo le 22 avril 2023, à Vancouver, Toronto et Halifax, ont préparé le terrain pour ce qui allait suivre et ont mis en évidence l'engagement de la compagnie aérienne à l'égard de l'excellence. À peine 60 jours après les cérémonies d'inauguration du cargo et à la suite de sa certification CAO et de la mise en œuvre d'un bureau d'affrètement, WestJet Cargo a exploité avec succès son premier vol nolisé commercial pour le service d'affrètement aérien de Halifax à Calgary en juillet 2023. Une série de lancements de produits de fret aérien, dont Bike'Air et, plus récemment, Safe'Air, ainsi que des partenariats stratégiques avec des intervenants de l'industrie tels que Flexport et Awesome Cargo, ont ouvert la voie au parcours de la compagnie aérienne pour devenir un acteur clé de l'industrie du fret aérien - et un acteur qui se démarque par sa créativité et sa fiabilité.

2024 verra donc de nouvelles destinations et de nouveaux itinéraires, comme Séoul à partir du 17 mai et un service à Narita toute l'année, s'ajouter grâce à des vols cargo et des vols cargo ventraux de passagers supplémentaires, afin d'offrir un réseau de fret complet et polyvalent. Cela va de pair avec une approche de planification stratégique continue visant à naviguer efficacement dans la dynamique du marché avec les bons partenaires et à renforcer la position de WestJet Cargo dans le secteur mondial du fret aérien. Ces mesures comprennent des partenariats numériques et le lancement d'un nouveau site Web de fret, en prévision d'une évolution vers davantage d'options en libre-service. L'innovation numérique se concentrera également sur des solutions visant à améliorer l'efficacité et la prestation de services, y compris la mise en œuvre éventuelle de technologies avancées dans le cadre de ses opérations de fret. Étant donné que l'élément central du succès de l'entreprise dans tous ces domaines est le capital humain, WestJet Cargo continuera également d'investir dans son personnel, en mettant l'accent sur le développement de carrière, la diversité et l'inclusion.

Kirsten de Bruijn, vice-présidente exécutive, Cargo, chez WestJet a déclaré : "Notre priorité est de fournir des solutions fiables à nos clients. Pour y parvenir, nous appliquons notre mentalité d'entreprise unique à trois domaines principaux cette année. En 2024, WestJet Cargo continuera d'établir et d'élargir ses partenariats stratégiques, de diversifier davantage sa gamme de produits et de mettre en œuvre notre feuille de route numérique en ce qui a trait aux marchés en ligne et à un nouveau site Web. En 2022, nous roulions et, en 2023, nous avons décollé avec succès en tant que compagnie aérienne de fret.WestJet Cargo n'a aucunement l'intention de ralentir en 2024.Nous grimpons et visons l'altitude de croisière sur la trajectoire de notre compagnie, cette année."





Sur le même sujet