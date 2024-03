Air France double les contributions volontaires de ses clients à l’achat de carburants d’aviation durables pendant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

Article publié le 20 mars 2024 par David Dagouret

Partenaire officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Air France a annoncé le 13 mars 2024 doubler exceptionnellement le montant de chaque souscription de ses clients à l'option "Environnement-carburants d'aviation durables" pendant la période des Jeux de Paris 2024. Ce doublement est effectif depuis le 13 mars dernier, et s’applique automatiquement à toute réservation pour un voyage prévu entre le 18 juillet et le 9 septembre 2024 à destination de la France Hexagonale et de la Polynésie française.

Ainsi, si un client apporte une contribution de 50 €, celle-ci sera doublée par Air France, pour un total de 100 €.

Depuis 2022, l'option « Environnement-carburants d'aviation durables » est disponible lors de l’achat d’un billet d’avion Air France sur le site airfrance.fr ou via l’application Air France. Tous les fonds récoltés sont intégralement investis dans l'achat de carburants d'aviation durables, également appelés Sustainable Aviation Fuels (SAF).

D’ici 2030, Air France vise l’incorporation d’au moins 10% de carburants d’aviation durables sur l’ensemble de ses vols au niveau mondial, contre 1% aujourd’hui. Cet objectif va au-delà des mandats d’incorporation européens.

