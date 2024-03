Article publié le 1 mars 2024 par David Dagouret

Ce magazine est disponible sur ses vols en ATR ainsi que son site internet.

Air Tahiti a annoncé la sortie du dernier numéro de son magazine de bord, le Air Tahiti Magazine N°114, disponible sur ses vols ATR ainsi que son site www.airtahiti.pf.



Ce magazine offre une immersion dans la culture, la nature et les merveilles des îles de la Polynésie française.



Dans ce nouveau numéro, une diversité de sujets passionnants vous attend. Découvrez le sommaire :



ZOOM AIR TAHITI : Découvrez l'univers d'Air Tahiti à travers les actualités de la compagnie, ses services, ses nouveautés, ses engagements envers sa clientèle mais aussi les populations des îles.



DESTINATION : Explorez les trésors cachés de l'atoll de Rangiroa dans l’archipel des Tuamotu.

CULTURE : Motu Haka - Le réveil culturel d’un peuple : Découvrez l'histoire fascinante de Motu Haka, une initiative visant à préserver et à promouvoir la culture traditionnelle marquisienne à travers la danse, la musique et les arts.

Musée de Tahiti et des îles : Plongez dans l'histoire et la culture de nos îles à travers la découverte d’un objet emblématique de l’art polynésien provenant du Musée, le Puna (pierre de fertilité).



NATURE : Au royaume des plantes, les fleurs sont reines : Explorez la richesse de la flore polynésienne.

Opération à l’aide de drone pour préserver les oiseaux : Découvrez comment l'utilisation de drones contribue à la préservation des oiseaux marins dans nos archipels.

Les blennies : Plongez dans les eaux cristallines de la Polynésie française et découvrez les secrets fascinants de ces petits poissons colorés.



SPONSORING : Découvrez les initiatives d'Air Tahiti visant à soutenir la communauté locale et à promouvoir le développement durable en Polynésie française.

INFORMATIONS PRATIQUES : Retrouvez dans cette rubrique toutes les informations essentielles sur Air Tahiti pour vous aider à préparer votre prochain voyage.

Sur le même sujet