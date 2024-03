Air Tahiti Nui : 7 rotations par semaine entre Paris et Tahiti cet été

Article publié le 10 mars 2024 par David Dagouret

La compagnie polynésienne proposera des vols quotidiens vers et depuis Tahiti du 30 mars au 26 octobre.

Air Tahiti Nui a annoncé renforcer ses liaisons vers et depuis la Polynésie, avec la reprise pour la saison estivale des rotations quotidiennes via ses deux aéroports de correspondance, à Los Angeles et Seattle.

Après l’inauguration du service bi-hebdomadaire Paris-Seattle le 14 juin dernier 2023 et son maintien tout l’hiver, la saison été voit les fréquences via Los Angeles revenir à leurs 5 rotations par semaine, permettant à Air Tahiti Nui de proposer un total de sept vols par semaine entre Paris et Papeete du 30 mars au 26 octobre 2024.

Les horaires seront les suivants :

Programme de la saison Eté Paris - Papeete via Seattle en heures locales :

Départ Paris 12h05, arrivée Seattle 13h10 le jeudi et dimanche,

Départ Seattle 15h20, arrivée Papeete 21h50 le jeudi et dimanche,

Départ Papeete 23h35, arrivée Seattle 12h00 +1 le mardi et vendredi,

Départ Seattle 14h30, arrivée Paris 09h00 +1 le mercredi et samedi.

Programme de la saison Eté Paris - Papeete via Los Angeles en heures locales :

Départ Paris 12h05, arrivée Los Angeles 14h15, le lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi,

Départ Los Angeles 16h30, arrivée Papeete 21h40 le lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi,

Départ Papeete 23h45, arrivée Los Angeles 10h30 +1 le lundi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche,

Départ Los Angeles 13h30, arrivée Paris 09h05 +1 le lundi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche.

Pour rappel, nous avions testé la classe Moana Premium lors d'un vol entre Paris et Los Angeles, pour revoir le reportage : https://www.aeroweb-fr.net/actualites/2019/11/air-tahiti-nui-nous-avons-teste-la-classe-moana-premium-economy

Michel Monvoisin, Président Directeur-Général d’Air Tahiti Nui, a déclaré : "Nous nous projetons vers l’avenir avec confiance, en tant que leader sur Tahiti, notre destination principale dans un marché très concurrentiel, grâce à un esprit pionnier, une quête d’excellence perpétuelle, et une identité forte. La saison d’été s’annonce bien et nous avons hâte d’accueillir les voyageurs à bord : Maeva."





