Delta modernise les cabines de plusieurs Boeing 737-800 et ajoute également des cabines Delta One sur sa flotte d’Airbus A350

Article publié le 2 mars 2024 par David Dagouret

Le tout nouveau siège de la première classe de Delta est déployé ce mois-ci sur certains Boeing 737-800. La compagnie étend également la cabine Delta One sur sa flotte d'Airbus A350-900.

Delta a annoncé la modernisation des cabines de plusieurs Boeing 737-800 avec le déploiement du nouveau siège de première classe. Les nouveaux sièges, lancés en 2022 à bord des avions A321neo, offrent plus d'intimité aux voyageurs, un espace de rangement supplémentaire et un plateau plus robuste.

Sur certains Boeing 737-800, Delta est également en train de renouveler ses cabines Delta Comfort+ et Main Cabin. Les sièges sont ainsi équipés d’écrans Panasonic de 10 pouces qui permettent aux passagers d’accéder à plus de 1 000 heures de divertissements gratuits via Delta Studio. Par ailleurs, les toilettes des appareils seront modernisées et dotées de fonctions sans contact. De plus, Delta prévoit d’installer des split scimitar winglets pour réduire la consommation de carburant de ses appareils, soit près de 300 tonnes de carburant par an.

Il s’agit de la dernière étape du programme d’amélioration des services à bord de Delta, visant à améliorer l’expérience client et à respecter l’engagement de la compagnie aérienne à fournir la meilleure gamme de produits de sa catégorie. Ces dernières années, Delta a procédé à une rénovation complète des cabines de ses Boeing 767-400ER et autres gros-porteurs en y installant notamment des cabines Delta Premium Select. Des améliorations supplémentaires de la cabine sont prévues prochainement sur certains Boeing 757 et autres gros-porteurs.

Delta prévoit également d’ajouter de nouvelles cabines Delta One sur sa flotte d'Airbus A350-900. La compagnie aérienne ajoute huit nouvelles suites inclinables sur ses vols long-courrier. Grâce à ces nouveaux aménagements, l'A350-900 disposera bientôt de 40 suites Delta One, 40 sièges en Delta Premium Select, 36 sièges avec plus d'espace pour les jambes en Delta Comfort+ et 159 sièges en Main Cabin. Le premier A350-900 aménagé avec cette nouvelle configuration devrait être mis en service à l'été 2024.

