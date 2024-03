Delta reprendra ses vols entre New York et Tel Aviv au mois de juin

Article publié le 22 mars 2024 par David Dagouret

Le vol quotidien sans escale entre New York-JFK et Tel Aviv reprendra le 7 juin après une évaluation approfondie par Delta des risques sécuritaires.

Delta Air Lines reprendra début juin sa liaison quotidienne sans escale entre New York-JFK et Tel Aviv (TLV) en Airbus A330-900neo. Au total, la compagnie proposera près de 2 000 sièges hebdomadaires entre New York et Israël.

La décision de reprendre le 7 juin 2024 la liaison qui avait été temporairement suspendue en octobre 2023, fait suite à une évaluation approfondie des risques en matière de sécurité par la compagnie aérienne. Delta continue de suivre de près la situation en Israël, en collaboration avec ses partenaires gouvernementaux et du secteur privé.

Ces derniers mois, Delta a renforcé sa présence en Israël grâce à ses accords de partage de codes avec EL AL Israel Airlines. Les passagers de Delta ont ainsi accès aux vols directs d'EL AL vers Tel Aviv au départ de grandes villes américaines telles que New York-JFK, New York-Newark, Boston, Los Angeles, Miami et Fort Lauderdale. Avec le retour de la liaison New York-JFK de Delta cet été, les voyageurs disposeront de possibilités de voyage supplémentaires pour relier l'Amérique du Nord et Israël.

Sur le même sujet