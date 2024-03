DRF Luftrettung commande jusqu'à 10 H145 supplémentaires

Article publié le 3 mars 2024 par David Dagouret

La commande porte sur sept exemplaires fermes et trois en option.

L'opérateur allemand de services médicaux d'urgence par hélicoptère DRF Luftrettung et Airbus Helicopters ont annoncé la commande de dix hélicoptères H145 (sept commandes fermes, trois options).

Les hélicoptères commandés seront également couverts par le contrat HCare Smart de DRF pour l'ensemble de la flotte, qui fournit un support complet pièces par heure.

DRF Luftrettung est l'une des organisations de sauvetage aérien les plus importantes et les plus expérimentées d'Europe. L'organisation et ses filiales exploitent plus de 50 hélicoptères Airbus H135 et H145 sur 40 bases en Allemagne, en Autriche, au Liechtenstein et en Suisse pour des opérations de sauvetage d'urgence et de transport de soins intensifs. En outre, ils sont également déployés pour des missions spéciales, notamment des opérations d'hélitreuillage et des opérations de jour et de nuit.

Dr Krystian Pracz, PDG de DRF Luftrettung a déclaré : "DRF Luftrettung a pour mission d'améliorer en permanence les soins médicaux apportés aux personnes dans le besoin. Avec cette nouvelle commande de dix H145 supplémentaires, nous continuons à assurer un service optimal à nos patients en maintenant la flotte d'hélicoptères aussi moderne et flexible que possible pour nos missions de sauvetage."

Thomas Hein, responsable de la région Europe chez Airbus Helicopters a déclaré : "En tant qu'opérateur qui déploie sa flotte pour les services médicaux d'urgence, le DRF Luftrettung comprend vraiment l'importance que les performances d'un hélicoptère peuvent avoir pour faire une différence décisive dans les soins qu'un patient reçoit. Nous sommes donc très reconnaissants de la confiance continue qu'ils accordent à nos hélicoptères. Nous sommes fiers de constater qu'au cours de la dernière décennie, le H145 est devenu l'épine dorsale de la flotte de DRF Luftrettung, effectuant des missions de sauvetage en Allemagne et en Europe."

Sur le même sujet