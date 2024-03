Icelandair : résultats du mois de février 2024

Article publié le 17 mars 2024 par David Dagouret

La compagnie islandaise a transporté 234 000 passagers.

Icelandair a annoncé avoir transporté, en février 2024, 234 000 passagers, soit une augmentation de 17% par rapport à février 2023. Au cours du mois, 41% des passagers voyageaient vers l’Islande, 20% au départ de l'Islande, 30% voyageaient sur des vols transatlantiques et 9% voyageaient sur des vols domestiques en Islande.

Le taux de remplissage était de 76,6 %. La ponctualité a été de 84,6 %, augmentant de manière significative par rapport à 2023, de 12,6 points.

Les blocs d’heures vendus pour les vols charter ont augmenté de 26%. Le fret transporté, mesuré en tonnes-kilomètres de fret (FTK) a été similaire à celui de février de l'année dernière.

Bogi Nils Bogason, président-directeur général d'Icelandair a déclaré : "Nos chiffres du trafic ont été bons en février, avec une augmentation significative du nombre de passagers, tant pour les vols internationaux que pour les vols intérieurs. Nous sommes également ravis d'avoir atteint un taux de remplissage plus élevé qu'en février 2023, grâce à une augmentation de 23 % de la capacité. Au cours du mois, nous avons utilisé la flexibilité de notre réseau de destinations pour répondre à la demande accrue sur les marchés transatlantiques et au départ de l’Islande, ce qui a permis de réaliser de fortes ventes et de compenser la légère baisse de la demande sur le marché vers l'Islande par rapport à l'année dernière. Dans le même temps, nous avons atteint notre meilleure ponctualité depuis des années en février. Ce succès est dû à l'excellente performance de nos employés, qui ont réussi à maintenir des opérations de vol fluides, malgré la dernière éruption volcanique dans la région de Reykjanes qui a affecté l'infrastructure de l'aéroport pendant quelques jours."





