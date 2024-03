Le démonstrateur supersonic de Boom, le XB-1 prend son envol pour la première fois (photos)

Article publié le 23 mars 2024 par David Dagouret

Le XB-1 a atteint une altitude maximale de 7 120 pieds et n'a pas dépassé les 238 nœuds (273 mph) pendant les 12 minutes de vol.

Le démonstrateur supersonique de Boom, le XB-1, a récemment décollé pour la première fois lors d'un vol inaugural réussi au Mojave Air & Space Port à Mojave, en Californie.

Premier avion supersonique développé de manière indépendante, le XB-1 est une cellule entièrement nouvelle, conçue comme un démonstrateur technologique qui servira de base à la conception et au développement d'Overture, l'avion de ligne supersonique de Boom. Afin de tester et de valider les nouvelles technologies et conceptions, le XB-1 a fait l'objet de nombreux essais au sol et est maintenant passé aux essais en vol.

Le pilote d'essai en chef Bill "Doc" Shoemaker était aux commandes lorsque le XB-1 a pris son envol, et le pilote d'essai Tristan "Geppetto" Brandenburg a suivi et surveillé le XB-1 à bord d'un avion de chasse T-38. Le XB-1 a atteint une altitude maximale de 7 120 pieds et n'a pas dépassé les 238 nœuds (273 mph) pendant les 12 minutes de vol.

Pendant que les pilotes étaient dans l'avion, l'équipe au sol, dirigée par le vice-président du XB-1 Jeff Mabry, était dans la salle de contrôle et surveillait de près les nombreux éléments mobiles de la mission. Les ingénieurs de la salle de contrôle sont les mêmes que ceux qui ont conçu les systèmes de l'avion, et ils ont travaillé en équipe lors de tous les essais au sol réalisés au cours des deux dernières années.

Une fois l'avion décollé, l'équipe s'est concentrée sur le vol et l'atterrissage du XB-1, y compris une première évaluation des qualités de pilotage de l'avion, des vérifications de vitesse avec l'avion de poursuite et l'évaluation de la stabilité de l'avion dans l'assiette d'atterrissage (à un angle d'attaque élevé).

Le XB-1 s'est posé en toute sécurité grâce à la coordination entre le pilote, qui utilise le système de vision à réalité augmentée du XB-1, et un officier de signalisation d'atterrissage (LSO) qui surveille le côté de la piste et communique des informations supplémentaires au pilote pour faciliter l'approche finale et l'atterrissage de l'avion. Le système de vision à réalité augmentée du XB-1 est composé de deux caméras montées sur le nez qui alimentent un écran haute résolution pour le pilote, augmenté numériquement avec des indications d'attitude et de trajectoire de vol. Ce système permet une excellente visibilité de la piste et une meilleure efficacité aérodynamique sans le poids et la complexité d'un nez mobile.