Le lounge de La Compagnie, le Lounge&Co, a ouvert ses portes à l’aéroport de Newark

Article publié le 17 mars 2024 par David Dagouret

La Compagnie a annoncé avoir inauguré son nouveau salon, le Lounge&Co au Terminal B de l'aéroport de Newark. Une fois les contrôles de sécurité passés, un ascenseur conduit les passagers directement vers ce salon.

Une connexion Wi-Fi gratuite est disponible ainsi qu'une consigne à bagages et deux salles de douche. L’accès au Lounge&Co est ouvert à l’ensemble des passagers de La Compagnie (sans distinction de la classe tarifaire de leur billet).

Tous les passagers de La Compagnie disposent d'un accès au lounge dans chaque aéroport de La Compagnie.

Le Salon Primeclass et le salon Extime à Paris Orly – Terminal 4

Au sein de l'aéroport d'Orly, terminal 4, les passagers de La Compagnie ont accès à deux lounges avant leur vol : le Primeclass Lounge (inclus avec les tarifs Promo et Smart) et le Extime Lounge (inclus avec le tarif Flex et en supplément pour les tarifs Promo et Smart,25€/passager). Soit 363m² de salons, 101 fauteuil intérieurs et 22 sur la terrasse ainsi que plusieurs espaces expériences (VIP, Business, Famille…).

Le lounge Levity à l’aéroport international Nice Côte d'Azur – Terminal 2

Le lounge Levity est situé juste à côté de la porte d’embarquement de La Compagnie.

Le Montale lounge à l’aéroport Milan Malpensa – Terminal 1

Le lounge a été agencé et meublé par des designers Italiens et propose une salle détente, un espace Family et une grande surface dédiée à la restauration avec vue sur le tarmac.

