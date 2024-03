Malaysia Airlines s'associe avec Thales pour optimiser les solutions de gestion de vol et de surveillance

Article publié le 1 mars 2024 par David Dagouret

Ce contrat marque la première sélection des systèmes de gestion de vol et de surveillance de Thales par Malaysia Airlines.

Malaysia Airlines s'engage dans un partenariat avec Thales qui se concentrera sur l'installation d'équipements avioniques à bord de 20 de ses avions Airbus A330neo.

L'équipement sélectionné comprend la solution avionique emblématique de Thales - le Système de Gestion de Vol (FMS) et les Systèmes d'Évitement de Collision de Trafic (T3CAS®) d'ACSS.

Le FMS de Thales comprend un équipement matériel performant et le dernier logiciel certifié Airbus Release 1A. Il possède une réactivité inégalée et des caractéristiques uniques pour l'équipage de vol, telles qu'un plan de vol secondaire, des calculs réalistes de trajectoire de navigation et des capacités de système d'atterrissage (FLS - FMS Landing System). À ce jour, ​ ​ ​ ​ 7 000 avions sont équipés du FMS de Thales.

Le T3CAS® d'ACSS, premier transpondeur conforme à la norme ADS-B Out DO-260B sur le marché, combine communication et surveillance dans un système unique, petit et léger, pour une sécurité avancée. Il améliore la conscience situationnelle du pilote en utilisant des données précises en temps réel sur les aéronefs environnants en vol. Il intègre la fonctionnalité Airborne Traffic Situational Awareness (ADS-B In ATSAW) d'Airbus et la fonction du système d'avertissement d'évitement de terrain (TAWS) avec un RNP bas de 0,1 mile nautique, répondant aux exigences RNP-AR et permettant aux aéronefs de mieux naviguer dans les aéroports entourés de terrains montagneux difficiles. Le T3CAS® ​ détient une forte part du marché de la surveillance.

L'équipement avionique sera installé et entretenu depuis le centre d’activité de Thales Aviation Global Services à Singapour. L'expertise en avionique à Singapour remonte à 50 ans, en 1973, lorsque Thales a commencé à soutenir l'expansion d'Airbus en Asie.

Francois PIOLET, Directeur général APAC, Aviation Global Services a déclaré : "Nous sommes honorés que Malaysia Airlines, la compagnie nationale de Malaisie, ait pour la première fois choisi Thales comme partenaire privilégié pour les solutions avioniques. Notre expertise en matière d'assistance aux compagnies aériennes pour la modernisation de leurs flottes grâce à des solutions de haute technologie proposées par Thales ou développées en association avec nos partenaires, nous positionne en tant que principal centre de services aériens en Asie. Nous avons hâte de renforcer notre partenariat et d'aider Malaysia Airlines à offrir une excellente expérience à leurs clients."

Francois-Xavier BOUTES, Directeur pour la Malaisie, Thales a déclaré : "Depuis plus de 40 ans, Thales est au service des clients malaisiens et nous valorisons la confiance que Malaysia Airlines porte aujourd'hui à nos solutions avioniques de pointe. Nous avons eu l'honneur de mettre en place les systèmes de divertissement en vol pour leur flotte d'A380 par le passé et anticipons avec enthousiasme la possibilité d'une future collaboration avec le secteur de l'aviation, désormais en pleine reprise."

Nasaruddin A. Bakar, Directeur des opérations de Malaysia Airlines a déclaré : "Nous nous réjouissons d’accueillir notre premier A330neo au troisième trimestre 2024, pour offrir un niveau de confort et d'innovation amélioré à nos passagers. L'intégration des systèmes et technologies de pointe de Thales dans ce nouveau type d'avion fournira à nos équipages les outils essentiels pour accomplir leurs tâches avec une précision accrue, en donnant la priorité à la sécurité de nos clients et de nos équipages dans toutes nos opérations."





