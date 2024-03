Niagara Helicopters commande des hélicoptères Airbus

Article publié le 8 mars 2024 par David Dagouret

La commande porte sur l'acquisition de six hélicoptères H130.

Niagara Helicopters a passé commande de six hélicoptères H130, confirmant ainsi le renouvellement complet de la flotte de la société de tourisme basée à Niagara Falls, dans l'Ontario. Chaque année, l'entreprise accueille plus de 100 000 clients du monde entier en leur proposant un tour de ville de neuf minutes et 27 kilomètres au-dessus des chutes du Niagara.

Denis Pilon, directeur de l'exploitation de Niagara Helicopters a déclare : "Afin de continuer à offrir aux visiteurs une expérience de première classe, nous avons pensé qu'il était temps de moderniser nos appareils. Après près de 10 ans de collaboration avec Airbus Helicopters, nous sommes convaincus que le H130 reste l'appareil idéal pour nos activités. Nous sommes heureux de travailler à nouveau avec l'équipe d'Airbus. Nous nous réjouissons à l'avance de ces nombreuses années de coopération et de collaboration."

Dwayne Charette, président et directeur de l'exploitation d'Airbus Helicopters au Canada a déclare : "Nous sommes honorés que Niagara Helicopters ait une fois de plus fait confiance à Airbus, alors qu'elle s'efforce d'offrir des expériences exceptionnelles aux visiteurs de la région de Niagara. C'est un partenaire estimé et nous sommes ravis qu'ils aient choisi Airbus comme fournisseur exclusif d'hélicoptères depuis 2015."

