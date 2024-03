TAP Air Portugal dévoile son programme été 2024

Article publié le 3 mars 2024 par David Dagouret

Cet été, TAP Air Portugal renforce son offre vers le Brésil et l’Amérique du Nord, des destinations majeures pour la compagnie.

Au Brésil, six vols par semaine seront ajoutés à Recife, pour un total de 13 fréquences hebdomadaires. Pour Fortaleza et Rio de Janeiro, il y aura deux vols supplémentaires par semaine, pour un total de neuf et 12 vols par semaine, respectivement.

TAP augmentera également ses liaisons entre Lisbonne et Belém, Brasília, Natal/Maceio, Porto Alegre, Salvador et São Paulo d'un vol par semaine.

Au plus fort de l'été 2024, la compagnie aérienne proposera 96 vols par semaine entre le Portugal et le Brésil, soit 16 de plus que les 80 vols hebdomadaires opérés l'été dernier.

Pour le Canada, quatre vols hebdomadaires supplémentaires à destination de Toronto seront ajoutés par rapport à l'été 2023, ce qui portera le total à 14 vols par semaine. L'offre augmente également le nombre de vols entre Lisbonne et Montréal, passant de cinq à six vols par semaine.

Aux États-Unis, il y a désormais deux vols par jour vers Washington, soit quatre vols de plus par semaine qu'à l'été 2023. L'offre passe également de cinq à six vols par semaine entre Lisbonne et San Francisco.

Au total, cet été, TAP proposera 77 vols hebdomadaires entre le Portugal et les États-Unis d'Amérique, soit cinq de plus qu'à la même période l'année dernière, et 20 vols hebdomadaires vers le Canada, soit cinq de plus qu'à l'été 2023.

En ce qui concerne le continent américain, la TAP assurera également trois vols hebdomadaires entre Lisbonne et Caracas cet été, avec la nouveauté qu'un de ces vols hebdomadaires fera une escale à Funchal, à l'aller ou au retour, pour la commodité de tous les passagers qui empruntent cette route vers ou depuis Madère.

TAP reprend également ses opérations saisonnières vers des destinations de vacances populaires telles que Porto Santo, Alicante, Ibiza, Minorque, Palma de Majorque et Naples.

Sur le même sujet