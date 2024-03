Turkish Airlines inaugure ses vols vers Melbourne

Article publié le 7 mars 2024 par David Dagouret

Le vol inaugural entre Istanbul et Melbourne via Singapour, a eu lieu le 1er mars dernier.

Turkish Airlines a inauguré ses vol entre la capitale turque, Istanbul, et Melbourne en Australie. La liaison sera opérée à raison de trois vols hebdomadaires.

Ahmet Bolat, président du conseil d'administration et du comité exécutif de Turkish Airlines a déclaré : "Aujourd'hui marque une étape majeure pour Turkish Airlines, alors que nous célébrons la réalisation d'une ambition de longue date - étendre notre portée au continent australien. Cette réalisation est le fruit d'une planification méticuleuse et d'importants développements d'infrastructures, symbolisant le rapprochement réussi d'Istanbul avec un continent nouveau et dynamique. L'inauguration de notre liaison avec Melbourne témoigne de notre influence croissante dans la région Asie-Pacifique et souligne notre engagement inébranlable à favoriser les liens entre les diverses cultures et communautés à travers le monde. L'Australie, avec ses paysages à couper le souffle et son peuple chaleureux, devient le 130e pays à rejoindre notre vaste réseau, ce qui témoigne de notre présence sur les six continents. Grâce à notre réseau inégalé, nous sommes ravis d'offrir à nos hôtes une passerelle vers l'exploration mondiale, en veillant à ce que notre héritage de qualité de service exceptionnelle continue de s'épanouir dans tous les coins du monde."

Les horaires des vols seront les suivants :

N° vol date début date de fin jour de vol départ heure départ heure arrivée arrivée TK168 01 mars 2024 29 mars 24 Lundi, mercredi, vendredi IST 14:30 00:50 +1 SIN TK168 02 mars 2024 30 mars 2024 Mardi, jeudi, samedi SIN 02:20 09:40 MEL TK168 31 mars 2024 25 octobre 2024 Mardi, vendredi, dimanche IST 14:00 00:45 +1 SIN TK168 01 avril 2024 26 octobre 2024 Lundi, mercredi, samedi SIN 02:15 09:40 MEL TK169 02 mars 2024 05 mars 2024 Mardi, Samedi SIN 20:40 08:25+1 IST TK169 02 mars 2024 30 mars 2024 Mardi, jeudi, samedi MEL 11:30 19:00 SIN TK169 07 mars 2024 30 mars 2024 Mardi, jeudi, samedi SIN 20:30 08:15 +1 IST TK169 01 avril 2024 26 octobre 2024 Lundi, mercredi, samedi MEL 11:20 18:50 SIN TK169 01 avril 2024 26 octobre 2024 Lundi, mercredi, samedi SIN 20:30 07:40 +1 IST

Lorie Argus, directrice générale de l'aéroport de Melbourne, a déclaré : "Turkish Airlines dispose d'un vaste réseau et dessert plus de pays que n'importe quelle autre compagnie aérienne. Ce nouveau concurrent sur le marché australien est donc une excellente nouvelle pour les consommateurs. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement de l'État de Victoria pour amener Turkish Airlines à Melbourne, et nous nous réjouissons maintenant de les voir développer leurs services dans les années à venir. L'intensification de la concurrence contribue à faire baisser les prix, ce qui permettra aux habitants et aux entreprises de l'État de Victoria de rester en contact avec leur famille, leurs amis et leurs clients dans le monde entier. Melbourne est fière d'abriter la plus grande population turque d'Australie, et nous nous attendons donc à ce que ces vols soient particulièrement populaires auprès des personnes souhaitant rendre visite à leurs amis et à leur famille."

