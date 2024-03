Vueling renforce sa connectivité vers la France à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

Article publié le 20 mars 2024 par David Dagouret

La compagnie intensifiera ses fréquences de vols vers la France de plus de 7 % tout au long de l’été.

Vueling, compagnie aérienne du groupe IAG, a annoncé un renforcement de sa connectivité vers la France, notamment vers Paris, en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Dans le cadre de cette période, Vueling intensifiera ses fréquences de vols de 7,3 % vers la France tout au long de l’été.

Du 26 juillet au 11 août, la compagnie aérienne opérera 60 vols quotidiens vers la France, dont 50 à destination de Paris, dans le but de faciliter les déplacements des spectateurs se rendant aux Jeux Olympiques.

La compagnie continue ainsi de miser sur Paris, où, pendant cette période, près de 1 700 vols à destination et au départ de la capitale française seront proposés, soit une moyenne de 100 vols par jour vers ou depuis Paris-Orly ou Paris-Charles de Gaulle.

De plus, 340 vols vers et depuis les autres villes de France desservies par la compagnie (Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes et Nice) seront assurés, ce qui équivaut à environ 20 vols par jour.

Outre la connectivité avec Barcelone et l’Espagne, avec respectivement jusqu’à 13 et 32 vols par jour, Vueling permet de rejoindre les aéroports parisiens depuis les plus grandes villes européennes comme Rome, avec jusqu’à 4 vols quotidiens, ou Londres avec jusqu’à 3 vols par jour vers Londres-Gatwick.

Au-delà des Jeux Olympiques et Paralympiques, Vueling est engagée dans l’univers du sport à travers différents partenariats et initiatives depuis plusieurs années. Ainsi, grâce à la signature d’un accord en 2023, la compagnie est devenue le Fournisseur Officiel et la compagnie officielle de France Rugby, des XV de France féminin et masculin et des équipes de France de rugby à 7 pour une durée de 3 ans (2023 à 2025 inclus).

Charlotte Dumesnil, Directrice des Ventes et de la Distribution chez Vueling a déclaré : "Nous sommes ravis d’offrir aux spectateurs venant assister aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 en France une offre de vols élargie et de contribuer ainsi au renforcement de la connectivité vers la France cet été. Cette augmentation de nos vols vers la France démontre notre engagement envers nos passagers et notre soutien à cet événement d'envergure mondiale."





