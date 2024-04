easyJet inaugure deux nouvelles liaisons depuis Toulouse

Article publié le 10 avril 2024 par David Dagouret

La compagnie orange a inauguré deux nouvelles liaisons depuis la ville rose, la première vers Berlin et la seconde vers Milan.

easyJet a annoncé avoir inauguré deux nouvelles liaisons depuis Toulouse. La liaison entre Toulouse et Berlin a été lancée le 31/03/2024 et sera opérée à raison de deux vols par semaine, les jeudis et les dimanches. La seconde liaison, Toulouse - Milan a été lancée le 01/04/2024 et elle sera opérée également deux fois par semaine, le lundi et le vendredi.

Sur le même sujet