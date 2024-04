Friedrichshafen 2024 : Cirrus Aircraft présente son SR G7

Article publié le 17 avril 2024 par David Dagouret

Cirrus Aircraft a présenté pour la première fois en Europe sa dernière génération d'avions de tourisme monomoteurs, la série SR G7. Cette version n'a été introduite qu'au début de cette année 2024. Les spécifications de cet appareil sont basées sur le modèle d'avion SR22T.

La nouvelle fonction d'écran partagé sur le PFD et le MFD offre simultanément jusqu'à trois fenêtres distinctes pour présenter toutes les informations pendant le vol.

Les contrôleurs à écran tactile Perspective Touch+ offrent un accès rapide à toutes les fonctions. Des touches tactiles réactives, basées sur des icônes, permettent d'accéder rapidement aux plans de vol, à la cartographie, aux procédures, aux commandes audio, aux pages synoptiques et à bien d'autres choses encore.

Les sièges sont en cuir et fabriqués à la main. La certification FIKI (Flight into Known Ice) est disponible sur les bords d'attaque des ailes et de l'empennage.

Les spécifications de du SR G7 sont les suivantes :

Puissance : 315 ch

Vitesse de croisière maximale : 394 km/h (213 kts)

Altitude maximale : 7620 m (25 000 pieds)

Rayon d'action maximal : 1890 km (1 021 nm)

Charge utile : 565 kg (1,246 lbs)

