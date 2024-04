Friedrichshafen 2024 : visite d'un Pilatus PC-12 (photos)

Article publié le 18 avril 2024 par David Dagouret

Nous avons pu visiter la cabine d'un PC-12 NGX présent sur le tarmac de l'aéroport de Friedrichshafen.

Durant le salon de Friedrichshafen, de nombreux avions sont présentés dans les hall mais certains sont également présentés sur le tarmac de l'aéroport, ce qui est le cas du Pilatus PC-12 NGX, immatriculé PH-SFH, msn 2112. Ce Pilatus est présenté par une société Suisse, The 88K, qui est en charge de vendre cet appareil. Pour information, la société "The 88K" est une société Suisse basée à Zoug à 30 minutes de Zurich et elle a pour activité principale de vendre des avions pour le compte du propriétaire.

Ce Pilatus est donc un PC-12 NGX qui a été lancé lors de la convention NBAA d'octobre 2019. Son moteur est un PT6E-67XP de Pratt & Whitney qui comprend une commande numérique de moteur à pleine puissance et un mode d'hélice à faible vitesse pour réduire le bruit de la cabine.

Il atteint une vitesse de croisière de 290 nœuds (537 km/h), un rayon d'action d'environ 3339 km et une altitude de croisière de 30 000 pieds. L'avionique Honeywell mise à jour avec l'automanette comprend à la fois un dispositif de contrôle du curseur et un écran tactile. Adaptées du PC-24, les fenêtres de la cabine sont 10 % plus grandes et la cabine redessinée comprend de nouveaux siège. En 2023, son prix équipé était de 6,028 millions de dollars US.

