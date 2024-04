Le 30e salon de Friedrichshafen a ouvert ses portes

Article publié le 17 avril 2024 par David Dagouret

Le salon se tiendra jusqu'au 20 avril 2024 à l'aéroport de Friedrichshafen (Allemagne).

La 30e édition du principal salon international de l'aviation générale, des sports aériens et de l'aviation d'affaires a ouvert ses portes aujourd'hui et se tiendra jusqu'au 20 avril 2024. Le salon a débuté en 1977 avec 14 exposants, d'abord sous la forme d'un événement biennal. Avec l'exposition spéciale "AERO Heritage Trail", l'organisateur du salon, fairnamic GmbH, présente l'histoire d'AERO et son développement.

L'édition 2024 du salon présentera de nombreuses innovations dans tous les domaines comme les avions électriques et les nouvelles versions de familles d'avions existantes. Cet événement proposera plus de 680 exposants de 38 pays dont la France.

Aeroweb-fr.net est présent pour cet anniversaire et vous fera vivre les événements de ce salon.