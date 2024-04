Ryanair annonce un partenariat avec eSky

Article publié le 10 avril 2024 par David Dagouret

Il s'agit du 6e partenariat de la compagnie avec une agence de voyage en ligne.

Ryanair a annoncé, le 02 avril dernier, la signature d'un nouveau partenariat avec eSky, agence de voyage en ligne. eSky sera désormais autorisée à proposer des vols, des sièges et des bagages Ryanair à ses clients à condition qu'elle ne surfacture pas les clients pour les produits Ryanair. L'accord garantira également aux clients d'eSky que leurs coordonnées et informations de paiement correctes soient fournies à Ryanair, ce qui leur permettra d'accéder directement à leur compte myRyanair et de recevoir des informations importantes sur les vols directement par email.



eSky est le sixième partenaire OTA approuvé par Ryanair, aux côtés de loveholidays, Kiwi, TUI, On the Beach et El Corte Inglés.



Dara Brady, de Ryanair, a déclaré : "Nous sommes heureux d'annoncer notre 6ème partenariat OTA avec eSky. Cet accord permettra aux clients d'eSky de réserver des vols, des sièges et des bagages Ryanair dans le cadre de leur réservation eSky, avec la garantie qu'ils bénéficieront d'une transparence totale des prix des produits Ryanair et qu'ils recevront toutes les informations relatives à leur vol directement de Ryanair et qu'ils auront un accès direct à leur réservation via leur compte myRyanair, ce qui n'est pas le cas avec les OTA Pirates non autorisées. Cet accord distingue eSky de ces OTA Pirates qui continuent de tromper les consommateurs en utilisant illégalement le site web de Ryanair et en vendant à tort nos vols avec des marges cachées et des surcharges exorbitantes."



Lukasz Habaj, PDG du groupe eSky, a déclaré : "En tant que plateforme de voyage leader en Europe centrale et orientale, nous sommes ravis d'avoir conclu un partenariat avec Ryanair. Nous croyons fermement que la coopération entre les OTA et les compagnies aériennes est cruciale, et nous sommes fiers d'être l'une des rares OTA sur le marché à travailler directement avec les compagnies aériennes. Cette collaboration est une étape importante dans l'accélération de notre offre dynamique de forfaits et de notre croissance. En unissant nos forces, nous rationalisons le processus de réservation et garantissons à nos clients l'accès à un vaste réseau de vols du plus grand transporteur à bas prix, Ryanair, en Europe. Au fond, ce nouveau partenariat souligne notre engagement à donner la priorité au choix du consommateur, avec l'objectif primordial de perturber le marché du voyage dans la région CEE avec nos forfaits dynamiques, un produit très connu des clients d'Europe de l'Ouest."





